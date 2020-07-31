全家夯品「蟹膏飯糰」熱賣 內行人曝「多一動作」才好吃

全家便利商店繼二月販售「江原道雪蟹蟹膏」，引起一波搶購熱潮後，29日又再度推出了「江原道雪蟹蟹膏」飯糰與細卷組，讓不少人爭相購買嘗鮮。有網友在社群網站分享自己與家人的吃後感想，引起不少網友討論。

有網友在Dcard上分享，因在全家看到標示新品的「江原道雪蟹蟹膏飯糰」，想說嘗鮮看看，結果味道並不如他所預期，認為「口感類似龍蝦沙拉」，分給家人品嘗也表示有麻油味，但蟹膏味不明顯，媽媽更表示「好鹹」。

也有不少已嘗鮮的人同意原PO的看法，「滿鹹的，沒蟹膏味，感覺就是鹽味飯糰」、「真的就像龍蝦沙拉」、「真的沒蟹膏味，也沒有任何海鮮香氣，就是單純鹹而已，而且料還超少」，PTT上也有網友分享心得，表示第一口的反應就是「鹹」，並認為海鮮味不明顯，「一開始入口螃蟹的味道，後面只有鹹味和類似味精的味道」、「鹹+1，海味、蟹味全無」。

不過喜歡蟹膏的網友則是給予好評，「昨晚原先想買細卷沒找到，後來買了飯糰，覺得還不錯吃說」、「我覺得還蠻好吃的，只是內容物太少」，內行網友也分享蟹膏的最佳吃法，表示冷食易有腥味，要熱熱的才好吃，「蟹膏要配熱飯才香，建議微波再吃」、「這個一定要熱的吃啦」。

此外，也有部分人哀號買不到這項新品，氣得說「為什麼每次看到這些全家文，去我們店旁邊的都沒有！每次都被燒得體無完膚想吃又期待落空，氣氣氣！」