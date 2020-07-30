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超商新品「豆漿珍珠雪糕」 網友讚：意外超搭！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享光泉新品「豆漿珍珠雪糕」和「米漿雪糕」。圖擷自PTT
網友分享光泉新品「豆漿珍珠雪糕」和「米漿雪糕」。圖擷自PTT

夏天是吃冰的季節，各品牌無不絞盡腦汁推出口味奇特的新品，製造噱頭。就有一位喜歡嘗試各種便利商店冰淇淋的網友，PTT上分享她近期吃過最驚豔的冰棒新品「光泉豆漿珍珠雪糕」，豆漿和珍珠看似不搭，但其實意外好吃，也得到許多網友認同。

原PO表示她自己還滿喜歡去嘗試各種口味的冰棒，「像去年7-11跟GODIVA合作的冰淇淋我就很愛，但真的偏貴又小小支的……」而今年她試了五款冰品，分別是光泉豆漿珍珠雪糕、光泉米漿雪糕、綠豆椪牛奶冰棒，以及與Hershey’s、阿華田合作的冰品。

其中最令原PO大感驚豔的是只要30塊的「光泉豆漿珍珠雪糕」，「發現意外的好吃，而且豆漿跟珍珠配在一起好搭～～」，另外「光泉米漿雪糕」也得到原PO讚賞「裡面竟然有花生粒，也太好吃www」。

網友分享光泉新品「豆漿珍珠雪糕」和「米漿雪糕」。圖擷自PTT
網友分享光泉新品「豆漿珍珠雪糕」和「米漿雪糕」。圖擷自PTT

看見原PO大力推薦，網友紛紛表示，「被豆漿生火」、「豆漿珍珠好酷」、「豆漿珍珠好吃不會很甜」、「光泉的米漿雪糕好吃欸」。

還有網友在這篇文下面討論起其他便利商店新推出的特色冰品，「小美的冬瓜茶意外的好吃！吃了兩次～」、「全家森永牛奶糖泡芙」、「711的coldstone聯名冰!」、「全家的芒果珠寶盒好吃但價格稍高」。

而最多網友討論的還是之前引起話題的「鹹蛋黃珍珠雪糕」，每位網友感想不一，「鹹蛋黃那個我覺得像冰棒版的結婚大餅」、「鹹蛋黃珍珠雪糕超讚，根本是蛋黃酥冰棒XD」、「鹹蛋黃的那個，味道很妙……」、「鹹蛋黃有點邪教，但其實不難吃」。

便利商店 冰品 冰淇淋 PTT

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