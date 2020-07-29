CP值最高的乾拌麵首選 網一致：只推這個沒有其他

市面上的乾拌麵種類琳瑯滿目，價格落差更是大，該怎麼選擇CP值最高的品項變成了一大學問。近日就有網友分享表示，一開始這種乾拌麵一包也才十元，想多試幾種口味都不心疼，但是因現在品牌超多，售價也愈賣愈貴，怕忍痛買了卻發現不好吃真的會氣死，所以想尋求網友建議「想問問大家哪個乾拌麵CP值最高？」

原PO在28日於「PTT的E-Shopping板」上發文表示，現在很多乾拌麵，裡面就是只有麵加上醬包而已，所以想知道究竟哪款乾拌麵既好吃，價格又不會太高。此文一出，收到多數留言推薦的是「印尼炒麵」，而原因不外乎就是便宜、好吃，讓網友們紛紛表示「就算一次2包也才15~20元」、「印尼泡麵cp超高」、「去東南亞商店買的話一包大概8元左右」。

而知名的「阿舍乾麵」、「味丹炸醬麵」、「巷口乾麵」都被網友點名。但也有留言建議，現在的乾拌麵價錢都太高，可以考慮用DIY的方式自己動手做，「買整袋關廟麵回家加」、「很久以前買過阿舍，當時一包十幾元，後來出來一堆名人代言就從沒買過。買一大袋關廟麵條，自己調醬汁」、「自己買瓶辣子油來拌，吃一次成本15塊以內喔」。