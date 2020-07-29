好市多用餐區遇熱心姐幫收垃圾 小鮮肉回頭慘呼：阿姨不要！

美式賣場好市多（Costco）除了販賣各種日常用品及生鮮蔬果外，許多人也喜歡購買熟食回家，或在其內用區點餐享用，但也因該區免費提供的洋蔥、醬料常被貪心的人「打包」帶走，產生不少爭議。

好市多用餐區販賣沙拉、捲餅等多種食物，且只要花20元買一杯飲料，就可拿杯子自行裝滿「無限暢飲」，非常划算。有民眾抱怨，他到用餐區用餐完畢後，忽然出現一位熱心阿姨幫忙收拾垃圾，原以為是好市多聘請清潔人員，但阿姨卻穿著碎花洋裝而非工作服，讓準備離開的他十分疑惑。

由於愈想愈不對勁，他便回頭觀察「熱心阿姨」的行動，才發現阿姨竟拿著他的杯子跑去裝飲料，滿臉喜悅大口大口的喝著，他頓時傻眼，只能在心裡高聲吶喊「欸不是！阿姨不要，那我用過啦！」

事後他將經驗放上臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」引發網友熱議，覺得阿姨撿拾他人紙杯的行為相當不衛生，「太不衛生了啦」、「目前還是疫情期間，這舉動？？？」、「我能想像你當時的表情」、「頭皮發麻了」。不少人也告誡這種貪小便宜的人不少，「我真的看過有人從垃圾袋裡撿紙杯去裝飲料」、「我朋友在內湖店也遇到類似事件，不過他更扯是放在旁邊偷偷被拿走」、「後紙杯要掐爛」、「喝完我一定都捏爛，或弄破」。

由於發文者看起來年紀尚輕，相貌也不錯，不少網友也歪樓笑稱原PO太帥被阿姨看上，「愛情總是來的突然」、「小鮮肉間接接吻」、「愛情來的太快就像龍捲風」、「答應吧，少奮鬥20年」、「青春欸肉體啊～一口飲盡」。