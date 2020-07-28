好市多新品爆漿乳酪蒜香麵包超邪惡 網大讚：已再次回購

知名美式賣場好市多（Costco）不僅商品選擇多樣，還會不定時推出限定商品，因此時常吸大批民眾搶購。今（28）日就有一名女網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文提到，昨天她到好市多購物時剛好看到有新產品試吃，於是就上前拿了一塊，沒想到吃完後她就立馬拿了一盒回家，好吃的程度讓她直呼「好香、好吃、好邪惡」。

原PO在文中表示，昨天她在逛好市多時，剛好看到一個名叫「蒜香奶油乳酪麵包」的新產品試吃，試吃了一小塊後就馬上買了一盒回家嚐鮮。原PO提及，由於麵包的夾餡是乳酪餡，她怕天氣熱會酸掉，所以就將麵包袋裝好放冷藏，隔天早上烤箱先預熱180度後，把麵包送進烤箱烤4分鐘，一樣非常好吃。

從原PO貼出的照片中可見，該款乳酪麵包一盒總共有6個，售價是299元，並建議以180度烘烤3分鐘後食用，除了麵包體上有滿滿的蒜香粒外，內餡還有快爆漿的乳酪醬，讓人看到後都會忍不住買一盒回家。

最後原PO也分享早餐搭配「蒜香奶油乳酪麵包」的所有食材，其中包括牛小排燒烤肉片、科克蘭綜合堅果、萵苣組合包、雞蛋、日式芝麻沙拉醬和彩色番茄，所有食材也都在好市多購入，也有網友建議使用氣炸鍋180度烹調4分鐘，口感外酥內軟也很好吃。

原PO也分享早餐搭配「蒜香奶油乳酪麵包」的所有食材，全部都是在好市多購入。圖擷自 Costco好市多商品經驗老實說

PO文一出後，引來許多網友熱議，紛紛回應「真的超罪惡，可是很好吃」、「吃起來的口感跟韓國的蒜味麵包很像」、「早上烤過再吃，口感真的很不錯，內餡酸酸甜甜，真的可以買來吃吃看」、「前幾天買過一次，已經再次回購」、「雖然包裝上寫180度3分鐘，但從冰箱拿出來烤大概要到10分鐘，出爐後超香超好吃，乳酪味道超讚」、「這真的超級好吃，但對女生來說真的很罪惡」、「昨天去好市多逛的時候，發現好多人購物車裡都有一盒」、「聽店員說冰的也很好吃，但試過之後還是必較喜歡熱的」、「這是從韓國流行來台灣的，有些麵包店也有賣，吃過一次驚為天人，不過真的會很怕胖」。