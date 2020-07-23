他為中頭獎到好市多買豬腳和吐司 網：完蛋要缺貨了

威力彩連續摃龜46期，今（23）日頭獎獎金上看25億元造成全台民眾瘋買，期待可以一舉成為億萬富翁。就有民眾到好市多購物時特地購買了豬腳和吐司，因為豬腳「補運」和吐司「有財」，讓網友全笑翻回應「完蛋要開始缺貨了」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，因為威力彩獎金上看20多億，於是他在好市多購物時特地買了豬腳和吐司，但他的老婆卻無法理解的詢問「這（中頭獎）跟你買豬腳、吐司有什麼關係？」

沒想到原PO竟說因為豬腳可以「補運」，而吐司取自禮記中的諧音「有土斯有財」，所以吃吐司會「有財」，不過原PO也在文末表示「享用美食還需要找理由？」讓網友全笑翻。

貼文曝光後網友們紛紛留言，「這樣理論，那大概要去多踩一點路上的黃金（大便），跟多買一點菜頭」、「中獎有條件的，通常都要公務人員！」、「明天開始好市多豬腳吐司要缺貨了⋯」、「好！好一句『有土斯有財』」，不過在原PO的購物車中還有貝果與櫻桃，也有網友表示「有貝（背）果＋櫻桃（應逃），這次不會中獎 」。