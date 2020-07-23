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整車搬！好市多香魚氣炸完金黃酥脆 網暴動：我等一年了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在好市多一口氣購買了14盒母香魚，讓網友全暴動「終於出來了！前陣子撲空好多次」。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
一名網友在好市多一口氣購買了14盒母香魚，讓網友全暴動「終於出來了！前陣子撲空好多次」。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

氣炸鍋方便又不容易失手，只需要把食物放入再設定時間就可以得到美味的餐點，是許多人煮飯時的好幫手。日前一名網友在好市多一口氣購買了14盒母香魚，使用氣炸鍋料理後金黃色澤讓人看了食指大動，貼文曝光許多網友也紛紛留言表示「香魚真的很適合氣炸！」

近日一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出多張照片，畫面中購物車上滿滿的母香魚，數量竟高達14盒，他提到在購物完準備離開時出口審帳單的人員甚至還懷疑他是否在做生意，沒想到原PO表示純粹只是「自己愛吃的！」

原PO在內文中透露，去年有限量讓他吃得不過癮，而今年沒有（限量）建議大家可以趕快去搶購！他也提到母香魚不需要解凍，只要使用氣炸鍋設定200度料理25到30分鐘即可完成。原PO表示氣炸完的母香魚腹中有滿滿的魚蛋，酥香好吃又沒有土腥味，讓他把魚皮和骨頭都吃得一乾二凈，更直呼「每年都要買！」

貼文曝光後網友們紛紛暴動表示，「我記得之前是小隻的，今年是大隻的比較棒」、「沖一下水擦乾抹鹽巴放進去氣炸，超讚」、「你弄的這麼好吃的樣子，讓人不敗不行啊！」、「都被買完了啦！」、「折扣時又是秒殺商品」、「終於出來了！前陣子撲空好多次」、「我等一年了」、「可以不要po了嗎，好怕被搶光耶⋯我等很久了」。

使用氣炸鍋料理後，香魚金黃色澤讓人看了食指大動。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
使用氣炸鍋料理後，香魚金黃色澤讓人看了食指大動。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

氣炸鍋 購物 好市多 Costco

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