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兩款重口味泡麵難抉擇 網大推：都買最明智

聯合新聞網 / 綜合報導
網友推薦兩款重口味泡麵，Q彈麵條配上涮嘴XO海鮮醬或塔香醬包，讓原本猶豫不決的他表示一次購買兩種口味「真是明智的決定！」圖擷自YouTube
網友推薦兩款重口味泡麵，Q彈麵條配上涮嘴XO海鮮醬或塔香醬包，讓原本猶豫不決的他表示一次購買兩種口味「真是明智的決定！」圖擷自YouTube

泡麵不僅方便、快速還有眾多口味可以選擇，是許多人喜愛的食物之一，日前有網友推薦兩款重口味泡麵，Q彈麵條配上涮嘴XO海鮮醬或塔香醬包，讓人吃了一口接著一口，更說原本猶豫不決的他一次購買兩種口味「真是明智的決定！」

「大家快去買！這個真的好好吃！」今（22日）一名網友在臉書公開社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」分享兩款新泡麵，分別為「醬炒塔香豬」和「XO海鮮」，他提到兩款泡麵醬料足夠不會有麵沾不到，而且麵條是不會軟爛的類型，吃起來很Q彈讓他非常喜歡。

另外原PO也提到，塔香豬口味的九層塔味道非常重，如果是喜歡九層塔的人「真的必吃！」而XO海鮮口味又比塔香豬更香、更濃，他也更喜歡XO海鮮，但原PO也提醒因為XO海鮮的口味比塔香豬重，因此先吃完XO海鮮後再回去吃塔香相對會比較沒有味道。

貼文曝光後有網友在留言分享，完全不吃辣的人可能會覺得這兩款泡麵很辣，但也有平常麻辣鍋吃小辣的網友表示並沒有感受到辣，其他也有許多網友表示「海鮮比較好吃」、「先吃海鮮，後來才買到塔香，吃一碗以後就不想再吃塔香」、「塔香豬不錯，但有點微微辣度」、「是好吃，但我不知道是辣的，辣死我了」。

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