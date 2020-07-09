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她完美調配好市多消暑飲品 網一看搖頭：保證拉到懷疑人生

聯合新聞網 / 綜合報導
有女網友拿好市多販賣的商品，調製出「消暑神飲」。 圖／聯合報系資料照
有女網友拿好市多販賣的商品，調製出「消暑神飲」。 圖／聯合報系資料照

今夏氣溫屢創新高，六月更飆破38.9度的高溫，這時來上一杯清涼飲料簡直是一大享受。近日有女網友拿好市多販賣的商品，調製出「消暑神飲」，不過其他人看完卻頻頻搖頭，直呼「準備拉（肚子）到懷疑人生」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼出照片寫道，「這種大熱天，牛奶一箱、椰子水一箱，每杯1：1就是完美」，喝起來不甜又有乳香味，而且不用任何技巧就能簡單做出。

貼文掀起網友們的熱議，「我看到的第一個反應是肚子一陣絞痛」、「應該順便搭配上一捲衛生紙」、「清宿便的好幫手」、「我覺得不行」、「椰子水太冷-拉，乳糖不耐症-拉」、「天然的通腸藥」。但也有人表示，「我也是這樣喝」、「完美比例，很讚」、「我也會這樣喝跟椰奶很像，但我不會拉肚子」、「有這樣喝但我沒有拉」。

原PO事後在底下留言回應，「椰子水偏涼性的確不能多喝，我只是建議比例1：1很好喝，當然不代表一次要喝掉一大杯，大概就是一個馬克杯，一半一半的比例」。

網友分享消暑飲品。圖擷自facebook
網友分享消暑飲品。圖擷自facebook

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