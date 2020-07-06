超商業務廣！他驚見「虛擬變實體」超傻眼：還辦書展？

台灣便利商店普及，不只提供繳費、寄貨等服務，甚至還有複合式的商家。有網友直擊台北一家便利商店內竟有書櫃，消費者可在店內購買書本。其他還有網友分享曾看過「自助洗衣店」、「健身房」、「藥妝店」等，鄉民直呼「太厲害了」。

有網友在PTT發文表示，在台北寸土寸金，多數便利商店都是擺滿商品，通常連座位都較少，近日他竟在台北某家便利商店直擊店內有「書展」，只見商店內一隅設有博客來的書架，架上擺滿書本販售，可說是應有盡有，讓他嘆為觀止。

其他網友則表示「看過無印良品」、「康是美跟7-11也有複合店」、「看過跟自助洗衣店合併的」、「有超商可以剪頭髮」、「洗衣機，全家的三多旗艦店，已經結合小型超市的服務了」、「還有健身房啊」、「全家有些店有沙發，比星巴克還舒服」、「新豐的7-11有兒童遊戲區，還有童書故事時間」。