軟糖界的霸主是誰？ 眾人推「這品牌」架上有就買

軟糖深受大小朋友喜愛，除了口味多元外，百變造型更是讓人愛不釋手，這讓一名網友好奇「大家最愛的軟糖是哪一種」，不少人熱情回應，其中一款「水果軟糖」廣受鄉民喜愛推崇。

原PO在PTT發文表示，從小就特愛軟糖，就算吃到硬糖也會把它咬碎，「大家可以分享自己吃不膩的軟糖嗎」，像是日本甘樂鮮果實軟糖、Hi-Chew軟糖、漢堡QQ糖是她心中的前3名。

貼文掀起網友們的熱議，其中「黑嘉麗」呼聲最高，「黑嘉麗真的無敵」、「黑嘉麗在超商買一送一時必買」、「黑嘉麗葡萄口味第一名」、「喜歡黑嘉麗，架上有一定買」、「黑嘉麗、曼陀珠、彩虹糖讚讚」、「唯一推薦黑嘉麗」、「沒人能超越黑嘉麗」。

另外也有人分享自己愛吃的軟糖，「超愛小熊軟糖，好市多必買商品」、「漢堡糖超愛，買了一整袋心情不好就嗑」、「義美水果QQ軟糖童年最愛」、「比菲多益生菌軟糖，原味、葡萄口味好吃」、「Pure軟糖真的很好吃，會無意識嗑完」、「大推德國有個蚯蚓形狀的軟糖」、「Hi-Chew是我吃不膩的軟糖」。