她怒好市多起司是「地雷」 意外釣出眾擁護者：超好吃

知名美式賣場好市多商品種類眾多，許多民眾都會挖掘好物與他人共享，往往都會吸引許多人瘋搶。有一名網友則PO文表示有一款「卡門貝爾」起司是地雷，奉勸大家千萬不要買，但這篇文反而釣出很多網友反擊說「這個很好吃」、「看完超想吃」。

網友在臉書「Costco好市多商品經驗老實說」發文說，到好市多買了一款「卡門貝爾」起司，奉勸大家千萬不要買，是地雷，完全沒有味道，外加包裝欺騙消費者，產地寫著法國，騙人沒吃過。

貼文一出吸引許多網友回應「回購好幾次了，沒問題啊～這起司本來就是這樣，料理方式不同於一般起司」、「這個微烤過後很好吃欸」、「很道地的法國起司啊」、「這超好吃的啊！」、「切一片用烤箱烤一下，外脆內軟再淋上蜂蜜，超好吃的！」、「看完好想吃，呵呵」，但也有人認為「我覺得還好欸…」、「我買過，真的不好吃」、「這....我法國朋友說不是太好吃，但也沒這麼嚴重吧」。