家樂福開賣「生吐司」每店10條 成分表曝光網友大推：很可以！

知名家具賣場IKEA除了有賣家具外，還有自己的瑞典料理餐廳，不少人到IKEA就是為了吃到道地的瑞典料理，其中的冰淇淋跟牛肉丸更是許多饕客的最愛。對此，日前就有一名女網友在《 Dcard 》中PO文表示，自己本身非常愛去IKEA的敦北店吃東西，但是實體店面的早餐都要9點才開，沒想到近日在IKEA敦北店後面的小巷子逛街時，意外發現巷子內竟然有一間IKEA的外帶店，而且早餐還只要49元，讓她忍不住驚呼「CP值超高！」

2020-06-29 21:49