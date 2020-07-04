家樂福開賣「生吐司」每店10條 成分表曝光網友大推：很可以！
近來由於日本生吐司名店進駐台灣，使得主打成分、無添加、不切片的生吐司也紅遍全台，許多麵包店也跟風推出「生吐司」吸引顧客上門。而大型賣場繼全聯5月推出「READ BREAD生吐司」造成熱銷後，家樂福也宣布7月開賣，且打出限20間店、每店限量10條，更讓所有人躍躍欲試準備搶購。
據家樂福表示，新推出的生吐司是特別請2018年世界麵包大師得主王鵬傑進駐指導，在製作生吐司的原料與技巧上更下了不少工夫，口感鬆軟有彈性，建議直接手撕品嘗最佳美味。消息釋出後，不少網友在臉書社團討論新款生吐司，由於全台限店限量販售，除了擔心份量少搶不到，也有人好奇吐司成分，「家樂福的麵包都不錯吃，期待」、「成分不會很複雜嗎？」、「包裝很有感欸」、「只有10條怎麼夠」。
有網友成功搶購到生吐司後，拍下成分表分享給網友，可見包裝上的標籤清楚標示日本日清山茶麵粉、澳洲上白糖、紐西蘭安加奶油等10種成分，原料十分簡單讓網友大推「這個成分很可以」，也有人抱怨數量太少，一下就賣完了。
家樂福生吐司目前僅在桂林、淡新、天母、蘆洲、重慶、新店、林口、經國、內壢、八德、彰化、青海、沙鹿、西屯、文心、仁德、鼎山、鳳山、楠梓、屏東等20家分店銷售。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言