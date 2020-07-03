會在全聯買水果嗎？ 內行激推「2商品」：隨便挑都好吃

台灣一年四季盛產許多鮮甜可口的水果，然而現今購買水果的途徑非常多，除了傳統市場外，連鎖超市、便利商店、生鮮電商都能買到，對此有網友好奇「大家會買全聯的水果嗎」，不少人熱情回應，其中有兩樣水果商品被最多人大讚「隨便挑都好吃」。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文表示，這天買了香蕉、芒果、綠葡萄，感覺去全聯就像走自己家廚房一樣，想到就來逛，接著好奇問「大家會在全聯買水果嗎」。

貼文掀起網友們的熱議，其中「香蕉」、「奇異果」最受眾人喜愛，「會買奇異果」、「買過香蕉不錯吃」、「會買奇異果、香蕉，品質都還不錯」、「奇異果、香蕉、鳳梨，超新鮮品質好」、「香蕉是必買商品」、「常買黃色奇異果，很甜好吃」。

另外也有人推薦不同水果，「最近金煌芒果便宜又大」、「高樹鳳梨是我吃過最滿意的鳳梨」、「會買香吉士，很大顆又便宜」、「芭樂好吃，火龍果便宜」、「上禮拜買櫻桃物超所值又香甜」、「買過葡萄和香焦，蠻好吃的孩子也愛」、「香蕉、葡萄、芭樂、藍莓都在全聯買，沒踩過雷」。