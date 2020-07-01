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他讚「成分超單純紅茶」 網眾推：鮮奶以外加什麼都百搭

聯合新聞網 / 綜合報導
網友推薦義美紅茶成分單純，不管加什麼鮮奶都好喝。圖擷自我愛全聯-好物老實說
網友推薦義美紅茶成分單純，不管加什麼鮮奶都好喝。圖擷自我愛全聯-好物老實說

要調出好喝的鮮奶茶，鮮奶與紅茶的挑選都很重要，尤其紅茶的茶味、甜度都會影響調出來的味道，而市面上可以買到的現成紅茶品牌極多，該挑哪款最搭呢？就有網友大力推薦「義美紅茶」，且號稱「不管加什麼牛奶都好喝」，就連其他網友也表示高度認同。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上面分享「義美錫蘭紅茶」，並表示「這款紅茶超推，成份只有『水、紅茶、蔗糖』，連抗氧化劑都沒有，加什麼鮮奶都可以變成好喝的奶茶，沒有之一」。

此文一出引起網友大力贊同，「這超搭的」、「真的好喝」、「每次去全聯必買」、「加鮮奶超好喝」。但也有些網友認為這款紅茶「太甜」，「加鮮奶或無糖豆漿還不錯喝、單喝太甜了⋯…」、「覺得好喝但太甜了點，希望可以出無糖或減糖版」。

除了加鮮奶之外，另外也有網友推薦可調製其他飲料，「加鮮榨檸檬比外面一堆搖茶店還好喝」、「加義美豆漿更好喝」、「加檸檬片、柳橙片、百香果、各種水果，變成超好喝水果茶，太甜可以加冰塊加白開水，還可以搭檸檬愛玉，一週都要喝個十來罐，全聯賣完可以去義美門市。」

奶茶 義美

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