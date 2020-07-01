哪種乾泡麵最好吃？ 老饕大推「必囤3款」

台灣能買到的泡麵口味非常多元，想要湯的、乾的、辣的，只要走進便利商店應有盡有。因此什麼泡麵最好吃，也常成為網友們討論的話題，這次就有網友問「最好吃的乾泡麵」，除了最經典的維力炸醬麵外，網友還推薦許多有特色的乾泡麵，非常值得一試。

網友在PTT女孩版問「最好吃的乾泡麵」，她點名「維力炸醬麵」，「鹹鹹香香的，忍不住一口接一口，只是吃完有點空虛，會想再開一包，還有什麼更好吃的乾泡麵嗎？」

此文一出，網友大方丟出自己的口袋名單，其中「營多印尼炒麵」、「維力大乾麵」、「台酒三杯雞風味乾麵」獲得最多人推薦，「營多麵啊，那個蒜香口味的超讚超香」、「大乾麵紅油擔擔比地獄辣椒香，自行加辣好吃～」、「台酒三杯雞乾麵&印尼炒泡麵必囤！」、「（大乾麵）地獄辣椒那個真低讚，可以自加起司片超肥超好吃」。

另外也有網友推薦，「統一巷口乾麵，韓國辣雞麵系列」、「韓國的乾泡麵蠻多好吃的，尤其最後用小火收乾醬汁巴著麵體，真的超夠味好吃的」、「曾拌麵，辣的剛剛好」、「味味A排骨雞乾麵，麵條Q度和醬香真的不錯」、「浪味炒麵」、「鹹蛋黃乾拌麵好吃」。