IKEA外帶店「銅板早餐」只要49元 網大推：CP值超高

知名家具賣場IKEA除了有賣家具外，還有自己的瑞典料理餐廳，不少人到IKEA就是為了吃到道地的瑞典料理，其中的冰淇淋跟牛肉丸更是許多饕客的最愛。對此，日前就有一名女網友在《 Dcard 》中PO文表示，自己本身非常愛去IKEA的敦北店吃東西，但是實體店面的早餐都要9點才開，沒想到近日在IKEA敦北店後面的小巷子逛街時，意外發現巷子內竟然有一間IKEA的外帶店，而且早餐還只要49元，讓她忍不住驚呼「CP值超高！」

原PO在文中提到，由於敦北店的IKEA都要9點才營業，所以早上都礙於要上課的關係，經常吃不到他們的早餐。但是她最近才發現原來在敦北店，南京微風百貨的後面巷子竟然有IKEA的外帶店，而且幾乎都沒什麼人，所以不太要排隊，原PO後來才知道，IKEA的外帶店其實已經開了一段時間，而且獨家的「銅板早餐」更是超便宜，只要49元，除了能吃到蛋、蔬菜、肉、麵包外，還附贈一杯飲料，就連外帶的包裝都超精緻，外帶店內也有幾張小桌椅，可以給客人用餐，這樣的CP值讓她直呼「真的是便宜又好吃」。

獨家的「銅板早餐」更是超便宜，只要49元，讓原PO大喊「真的是便宜又好吃」。圖擷自 Dcard

PO文一出後，立刻引來大批網友瘋狂討論，並紛紛留言「其實這家1-2年前就有了」、「這間我也是第一次知道，下次一定要去」、「在附近上班的時候，如果員工餐太難吃，同事都會跑去這間買點心，炸雞翅超推」、「IKEA狂粉看了很想去朝聖」、「冰淇淋超推，每次去都為了冰淇淋」、「不愧是被家具耽誤的美食餐廳」。