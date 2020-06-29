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好市多「隱藏版」食物散發出神秘怪味 網大讚：必買商品

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，在好市多買的醃蘿蔔「雖然聞起來超像屁味，但是真的好美味！」圖擷自YouTube</a
一名網友PO文提到，在好市多買的醃蘿蔔「雖然聞起來超像屁味，但是真的好美味！」圖擷自YouTube

知名美式賣場好市多Costco）不僅商品選擇多樣、價格實惠，還會不定期推出許多「隱藏版」美食，每次一推出總會吸引大批民眾瘋狂搶購。昨（28）日就有一名網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文提到，不知道為何從好市多賣場離開後，就一直聞到一陣陣的「放屁味」，後來仔細一查才發現，是稍早在好市多買的「醃蘿蔔」惹的禍，原PO直呼「雖然聞起來超像屁味，但是真的好美味！」

原PO在文中表示，昨天他從好市多購物離開，一上車後就一直聞到「屁味」，不過原PO不確定是不是自己所為，後來才知道原來是剛在賣場買的「辣味醃蘿蔔」的味道，並接著大讚「回家打開後真的好好吃」。從原PO貼出的照片中可看出，該款辣味醃蘿蔔，售價為181元，由於是用醋和辣粉醃製過的，所以外觀呈現出紅通通的顏色，就像韓國泡菜一樣。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，並紛紛留言「這個真的很好吃」、「超好吃的！很像屁的蘿蔔味」、「這個真的必吃，是必買商品」、「好吃脆香，放兩天更入味」、「是醋讓它有這樣的味道」、「切小塊超好吃」、「就像臭豆腐，聞起來很臭，但很好吃」。

也有不少網友分享該款醃蘿蔔的吃法，「夾吐司跟饅頭很對味」、「這真的很好吃，尤其搭配烤肉時，比泡菜更優」、「可以用來煮湯，很好喝」。

好市多 Costco

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