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他問「低調又好吃」的泡麵有哪些？ 網激推2款：根本人間美味

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他認為「肉羹湯麵」和「冬菜鴨肉冬粉」屬於他心目中低調又好吃的泡麵，於是就好奇的詢問廣大網友「低調又好吃的泡麵有哪些？」圖擷自PTT</a
一名網友PO文提到，他認為「肉羹湯麵」和「冬菜鴨肉冬粉」屬於他心目中低調又好吃的泡麵，於是就好奇的詢問廣大網友「低調又好吃的泡麵有哪些？」圖擷自PTT

在台灣泡麵品牌相當多樣，加上除了料理方便外，只要銅板價就能填飽肚子，因此是不少人宵夜的首選。對此，日前就有一名網友在PTTPO文提到，在競爭激烈的泡麵市場中，有的泡麵低調好吃，雖然稱不上暢銷，但是一直都有死忠的支持者，於是他就好奇的詢問廣大網友「低調又好吃的泡麵有哪些？」

原PO在文中表示，他發現台灣有些泡麵稱不上暢銷，在年度10大泡麵的排行榜中也通常不會上榜，甚至也不太有網路新聞的話題性，但卻是低調好吃。原PO也在文列舉了幾款他覺得「低調美味」的泡麵。

第一名「香菇肉羹湯麵」，湯頭有烏醋香，有時候羹粉沒攪拌好還會結塊，所以要泡得好需要有些技術，不過卻是古早味羹麵的首選泡麵。第二名則是「冬菜鴨肉冬粉」，這款泡麵的湯頭是在路邊攤也不容易喝到的「冬菜湯頭」，喝起來有古早味的感覺，小塊鴨肉的口感也很不錯。 隨後原PO就忍不住問道「還有沒有哪些泡麵低調好吃的八卦？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，並紛紛回應自己心目中「低調美味」的泡麵，「味王的牛肉湯麵，很少人知道但很好吃」、「最近的大食客酸菜麻辣牛肉麵好像不錯」、「大補帖，低調推」、「當歸鴨泡麵很好吃」、「阿Q桶麵的泡菜口味」、「認真推營多麵， CP值極高」。

此外，不少網友都大推「素飄香」和「雙響砲」這兩個品牌的泡麵，「素飄香麻辣和排骨，都不錯」、「雙響砲啊，根本人間美味」、「低調美味首推素飄香麻辣口味」、「素飄香的麻辣燙超讚」、「素飄香麻辣燙真的滿好吃的，素肉骨茶我也覺得不錯」、「雙響砲便宜又好吃」、「唯一支持雙響砲」。

PTT 泡麵

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