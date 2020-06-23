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哈密瓜造型冰沙超吸睛 網友歪樓「以為是鹽罐」
天氣越來越熱，總是想要喝個涼飲或是吃個冰品降溫，冰品商機也越賣越好，許多廠商乘勝推出各式口味的冰品，不只要口味特別，還搭配造型吸引消費者的目光。
全聯今年夏天推出日本品牌的水果冰沙，可愛造型更是成功吸睛，網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》PO照片提到，小朋友看到冷凍櫃有哈密瓜冰淇淋，而且造型可愛又特價，就買了幾顆試試看，可愛的造型也引發其他網友的好奇心，紛紛詢問好不好吃。
原PO吃完後留言，「好吃，細緻的冰沙口感，女兒一天吃兩顆，還把盒子收起來裝小飾品」，其他吃過的網友也幫推坑「這個超好吃der~~~」、「前天去全聯補冰，偏偏這顆哈蜜瓜就放在孩子的視角前的位子，結果就進了籃子裡」不過很多人看完評價後跑去買發現，不是每個門市都有鋪貨，要吃到也不容易。
因為造型不同於以往冰淇淋包裝，很多網友乍看以為裡面是裝鹽巴，鬧了一個小笑話。也有眼尖的網友發現，「這不是小丸子喜歡的那款嗎？」立刻PO出卡通畫面。
而這款水果冰沙，除了哈密瓜口味的之外，還有水蜜桃、葡萄和西瓜口味，不過網友一致評價「還是比較愛哈密瓜的」。
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