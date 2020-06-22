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她大讚吐司超絕配「特殊吃法」 內行網友：我每天都這樣吃

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，日前她到全聯買了一瓶草莓果醬、一盒雞蛋和一條吐司，沒想到將這3樣配料搭配一起後，竟意外的絕配，網友看到後也紛紛直呼「真的超級好吃！」圖擷自我愛全聯-好物老實說
一名網友PO文提到，日前她到全聯買了一瓶草莓果醬、一盒雞蛋和一條吐司，沒想到將這3樣配料搭配一起後，竟意外的絕配，網友看到後也紛紛直呼「真的超級好吃！」圖擷自我愛全聯-好物老實說

在許多人的早餐中，最不可或缺的就是「吐司」，不僅方便外，還可以依照自己喜歡的口味做變化。對此，就有一名網友在臉書《 我愛全聯-好物老實說 》PO文提到，日前她到全聯買了一瓶草莓果醬、一盒雞蛋和一條吐司，沒想到將這3樣配料搭配一起後，竟意外的絕配，網友看到後也紛紛直呼「真的超級好吃！」

原PO在文中表示，近日她到全聯購物時，突發奇想買了一瓶草莓果醬、吐司和雞蛋，想要自制「草莓半熟蛋吐司」，想不到將草莓果醬裹在烤吐司上，再搭配半熟蛋，並灑上一點黑胡椒，竟然是絕配。從原PO貼出照片中可看見，兩片吐司中除了塗有滿滿的草莓醬外，還有一顆半熟蛋和胡椒粉，最後原PO也興奮的說道「草莓+半熟蛋+胡椒絕配！」

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「我也很愛這味」、「我也超愛，還要加奶油，切邊才好吃」、「這是正宗南部吃法，我第一次在台南看到有小朋友跟媽媽說，要吃葡萄果醬夾肉鬆吐司，也是很驚訝」、「昨天立刻備料，今天整條吐司直接秒殺」、「這樣超好吃，我每天都這樣吃」、「這好吃，鹹甜鹹甜的很讚」。

也有一些網友提供不同吃法，「草莓果醬塗火腿蛋吐司，或肉鬆蛋吐司都非常搭」、「花生醬+培根+蛋，巧克力醬+火腿+蛋」、「一面草莓、一面奶油也很好吃」、「草莓醬加肉鬆也超級好吃」。

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