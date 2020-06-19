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好市多「保溫神器」實測24小時冰塊不融 網友點出「兩大缺點」
近日天氣越來越炎熱，即便買了一杯冰涼的飲料，在大太陽底下幾分鐘也會變得溫溫的。有網友在臉書社團分享來自好市多的「保冰神器」，號稱在裏頭放冰塊24小時都還有冰塊，讓網友直呼想買，不過也有人點出該產品的「兩大缺點」。
有網友18日發文到臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」，分享他在好市多購買的保溫瓶，一組有兩瓶大約500多塊，容量約有1200毫升不算太貴，重點是該款保溫瓶的保溫效果非常好。
據原po的說法，約禮拜三零時，他在瓶內放滿冰塊及水，一直到晚上十一點半，超過24小時時間瓶內都還有冰塊。保溫效果強讓網友們看完紛紛表示「真的很好用」、「推，可當保溫瓶」、「超爆推這支！！連續兩年都買」。
不過也有人點出保溫瓶的缺點，第一是體積「太大、太重」，「裝滿還滿重的 畢竟可以裝超過1000cc」、「我也有買，保冷不錯，缺點就重了些」；另一個問題則是瓶口不易清洗，且有防漏的墊片，容易發霉發臭，「如果喝有糖飲料或奶茶之類的，建議買專門清洗瓶蓋的工具把墊片都清洗一下，不然很容易發臭發霉...」、「 用水沖沖而已不好洗，洞口小怎麼洗」。
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