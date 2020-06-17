全家「冰塊杯」賣你滿滿一杯冰塊！ 網友大讚「實用」

台灣的夏天悶熱難耐，不少人都喜歡買杯清涼飲品來解暑，然而便利商店的飲料只靠冰箱冷藏，難免有些人會覺得不夠冰。對此就有業者想出解決妙招「直接賣你一杯冰塊」。

有網友在臉書粉專「靠北全家」貼出全家的「飲料新品」，海報上面以斗大的字寫著「冰塊杯」，杯中只看得見滿滿的冰塊，底下也清楚說明「內容物只有單包180g冰塊以及16oz私品茶杯（空杯），原價15元。」目前還打出「清涼價10元」 。

這新品讓不少網友傻眼，「確定不是改圖嗎？」、「夏日特調——涼白開！」、「結冰水的概念？」但也有許多網友大讚這招「聰明且實用」，「會買，夏天很需要的」、「日本就有在賣冰塊杯，喝啤酒很好用」、「冰塊杯好耶，有時候飲料都不夠冰，就可以加在冰塊杯裡了」、「在外飲用烈酒不怕沒有冰塊，感謝全家」、「韓國超商銷售第一名，剛好running man有播」。

根據《ETtoday》報導，業者表示冰塊杯將於今日（17日）開賣，且只有夏日限定，主要是想提供消費者一個新選擇，「因為現在夏天買冰塊的人多，民眾如果買寶特瓶飲料可是不夠冰，就可以倒在冰塊杯裡裡更清涼。」