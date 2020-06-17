聽新聞
test
0:00 / 0:00
全家「冰塊杯」賣你滿滿一杯冰塊！ 網友大讚「實用」
台灣的夏天悶熱難耐，不少人都喜歡買杯清涼飲品來解暑，然而便利商店的飲料只靠冰箱冷藏，難免有些人會覺得不夠冰。對此就有業者想出解決妙招「直接賣你一杯冰塊」。
有網友在臉書粉專「靠北全家」貼出全家的「飲料新品」，海報上面以斗大的字寫著「冰塊杯」，杯中只看得見滿滿的冰塊，底下也清楚說明「內容物只有單包180g冰塊以及16oz私品茶杯（空杯），原價15元。」目前還打出「清涼價10元」 。
這新品讓不少網友傻眼，「確定不是改圖嗎？」、「夏日特調——涼白開！」、「結冰水的概念？」但也有許多網友大讚這招「聰明且實用」，「會買，夏天很需要的」、「日本就有在賣冰塊杯，喝啤酒很好用」、「冰塊杯好耶，有時候飲料都不夠冰，就可以加在冰塊杯裡了」、「在外飲用烈酒不怕沒有冰塊，感謝全家」、「韓國超商銷售第一名，剛好running man有播」。
根據《ETtoday》報導，業者表示冰塊杯將於今日（17日）開賣，且只有夏日限定，主要是想提供消費者一個新選擇，「因為現在夏天買冰塊的人多，民眾如果買寶特瓶飲料可是不夠冰，就可以倒在冰塊杯裡裡更清涼。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言