明星都在賣乾拌麵…真的很好賺？ 網指出2關鍵「當然投資」

乾拌麵風潮興起，眾品牌搶進猶如戰國市場。一名網友表示在逛賣場時，發現多位藝人都掛名出了乾拌麵產品，好奇「乾拌麵真的有這麼賺嗎？」有人指出兩項關鍵「當然投資」。

以快煮麵取代油炸麵塊的乾拌麵受到市場青睞。一位網友在《PTT》發文表示，在逛大賣場時，發現某位知名藝人竟然也出了乾拌麵，林林總總至少已有五、六名藝人都出了乾拌麵產品，好奇發問「一堆人都在出乾拌麵，乾拌麵真的這麼賺嗎？」

貼文引來眾人回應，「成本低、利潤高，當然投資」、「很賺啊，一包包成本才多少，比外面現煮的陽春麵還貴」、「找人代工超簡單，成本又低」、「比手搖飲還好賺」。

有網友認為乾拌麵產品「就是便宜的麵體+醬包，明星代言加持」，與其花數十元買乾拌麵，不如買有湯有肉的泡麵產品，還舉例早期超夯的「阿Ｘ乾麵當初是以便宜問世，易主後價格被炒到兩三倍」、「見識到行銷的重要」。雖然多數網友認為乾拌麵簡值是「暴利啊…成本10塊不到」，但也有人認為不應「看到成本以為賺很大」、「每個行業沒想的那麼單純」。