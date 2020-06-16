全聯薄荷巧克力蛋糕牙膏味很重？網友吃完實際心得曝光

全聯We Sweet甜點與「黑人牙膏」跨界合作，推出四款聯名甜點，採用天然薄荷為主原料，呈現粉綠色清新感，其中，「薄荷巧克力蛋糕」一推出就造成話題熱潮，有網友想問看看這款蛋糕大家覺得好吃嗎，引起許多網友回應。

全聯和黑人牙膏合作，推出4款聯名甜點，於6/5-6/18日期間限定販售，網友對於其中一款「薄荷巧克黑爵士」的心得是宛如「加糖打發的黑人牙膏」，特殊滋味甚至掩蓋掉巧克力味道，引起網友的兩極化反應。

另外一款「薄荷巧克力蛋糕」採用72%巧克力製成海綿蛋糕，加入生乳酪薄荷慕斯及特調薄荷巧克力糖漿，清爽不膩口，讓不少人很好奇吃起來的口味如何，有網友在臉書社團問「看起來好像薄荷幕斯，大家覺得好吃嗎？」馬上吸引許多網友回應。

吃過的網友表示「不難吃」、「明明就很好吃啊！」、「還不錯！像吃薄荷巧克力冰淇淋」、「我也覺得還不錯耶」、「好吃偏甜」、「好吃啊 我這邊全聯都買不到了」但也有人覺得「薄荷味很淡，慕斯很怪，可能要凍過比較好吧」。