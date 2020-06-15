他曝印尼泡麵青檸生牛肉口味神級食譜 網驚：之前都煮錯了

泡麵是不少台灣人的宵夜首選，除了泡麵本身附的食材外，多數人都還會添加各種不同的配料，例如雞蛋、青菜、肉片等，吃完一碗往往都會感到相當滿足。對此，日前就有一名網友在臉書《 我愛全聯-好物老實說 》中PO文提到，他最近發現印尼的泡麵品牌營多麵正在特價，第一次按照一般泡麵的煮法煮完時，發現味道很不行，隨後他又自己研發了「青檸生牛肉湯麵」，並大方分享食譜，立刻引來眾多網友大讚「超像外面賣的！」

原PO在文中表示，日前他發現全聯的營多麵青檸牛肉風味湯麵正在特價，2包只要18塊，第一次吃的時候是按照一般煮泡麵的煮法來料理，但味道卻沒有很好，後來原PO詢問朋友煮法後才知道要先煮麵，麵煮好後再和醬料包一起拌，最後再加上生牛肉與九層塔，並且林上熱湯，結果味道吃起來竟意外的清爽。

原PO也在文中大方分享作法，首先要先將洋蔥切絲，並放進鍋裡煮開，接著等水滾之後，直接加麵煮3分鐘，同時碗裡先倒入醬料包，再把煮好的麵加進去拌勻，依序再鋪上生牛肉薄片和九層塔，最後才將熱湯淋下去，並擠上檸檬汁和生辣椒。原PO興奮的說道「10分鐘就可以完成青檸生牛肉麵，真的超級簡單」。

PO文一出後，隨後引來大批網友熱議，並紛紛留言回應「原來這種泡麵要這樣煮，之前都做錯了」、「感覺超級美味，真的可以試試」、「這款泡麵很適合夏天吃」、「長知識了，原來要這樣煮，看起來超好吃」、「真的很像外面泰國餐廳會賣的，感覺很高級」、「之前用一般泡麵的煮法都覺得味道很淡，原來是要這樣煮」、「這個牌子的麵條都要先燙過，才會好吃」、「檸檬多擠一點，會很像越南的生牛肉河粉」。