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13元豆腐變身國宴名菜 網友大讚刀工驚人：給你跪了！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友用全聯的食材做成國宴名菜「菊花豆腐」。圖擷自我愛全聯-好物老實説
網友用全聯的食材做成國宴名菜「菊花豆腐」。圖擷自我愛全聯-好物老實説

超市販賣多樣經濟實惠的食材，是許多人填滿家中冰箱的好去處。有網友近日分享一部影片，將在全聯超市購買的豆腐搖身一變，變成了國宴名菜「菊花豆腐」。將13塊的豆腐做成「吃不起的樣子」，讓網友紛紛獻上自己的膝蓋。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」中發文，他將在全聯買的「13元嫩豆腐」與近期相當熱門的「火烤椰子水」組合在一起，做成「菊花豆腐羹」。影片中原po展現出細緻的刀工，一絲絲被切開的豆腐在清澈的湯中漂浮，精緻程度完全不像是用便宜的豆腐做出來的。

影片中，原po將豆腐取出，以最小的間距橫、縱的切開豆腐。在火烤椰子水中加入柴魚片製作簡單的高湯，在把豆腐放到湯中，放入電鍋蒸15分鐘便完成了。據原po的說法，味道嘗起來有股淡淡的甜味與柴魚的香氣，相當清爽。

原po在社團中的文寫到，他在全聯買太多嫩豆腐，因為用不完所以決定來挑戰一下傳說中的「菊花豆腐」，還自嘲「真的是消暑又浮誇哈哈哈」。他也提供材料與作法，並在留言區中問：「有人要來挑戰一下嗎？」

網友們在看到原po細緻的刀工後，紛紛在留言中大讚：「根本是水草啊，刀工真厲害！」、「你不就是想要我的膝蓋嘛！拿去！給你跪了！」、「請問要切幾盒才會成功呀？」、「天呀！這......是神一般的料理」、「我煮完可能變豆花」。

國宴 全聯

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