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芒果加卡士達醬 網友讚大賣場「芒果千層蛋糕」便宜又好吃

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在家樂福看到這款芒果千層蛋糕，讓他看了口水直流。 圖／翻攝自《Dcard》
有網友在家樂福看到這款芒果千層蛋糕，讓他看了口水直流。 圖／翻攝自《Dcard》

夏天是芒果的季節，甜甜的滋味讓嚐過的人都愛不釋手，成為夏天最受歡迎的水果之一，尤其台灣的芒果遠近馳名，許多外國遊客品嚐過後都大讚好吃。而芒果做成的產品也相當多，不論是搭配冰品、打成果汁或是做成蛋糕都讓人垂涎欲滴，一名網友日前在大賣場看到一款「芒果千層蛋糕」，讓他看了口水直流，他把照片PO網後也引來許多網友大讚「好吃又便宜」

這名網友在《Dcard》寫道日前到家樂福購物時，看到有販售一款「芒果千層蛋糕」，一大盒的蛋糕上鋪滿黃澄澄的芒果切丁，周圍還擠上許多鮮奶油，還加上卡士達醬，光看外觀就讓原PO忍不住食指大動，很想帶一盒回家細細品嚐。不過因為沒吃過怕踩雷，他只好先拍照上傳網路尋求網友的意見，「想問有人吃過嗎？不曉得會不會太甜？」

有網友分享品嚐過後的心得表示，「先回答會不會太甜：不會。芒果很新鮮，聽賣場阿姨說是當天現切的，蛋糕體綿綿的不會乾到需要配飲料，有一層是單獨草莓醬很妙的組合，挖一口直接吃卻不奇怪，意外合拍！結論：是好吃的，不會膩」。

其他嚐鮮過的網友也對這款蛋糕讚不絕口，「好吃不膩，我吃到的芒果沒有很甜但也不酸，多汁」、「很好吃！9點後麵包會打折，上次買還送一個麵包」、「好吃，可是好容易長痘痘」、「這麼大一盒好便宜」。也有人推薦另一款水果蛋糕，「這超好吃！之前買過草莓跟芋頭的也好吃」、「之前草莓比較好吃」、「好吃！這還有另一款草莓也很好吃」、「我也比較喜歡之前草莓的，卡士達醬跟海綿蛋糕都很不錯」。

Dcard 家樂福 芒果

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