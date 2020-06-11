她在全聯買「酪梨+醬油」 神吃法讓老饕讚：一吃就上癮

連鎖超市全聯福利中心商品齊全，吸引不少消費者上門光顧，加上展店數破千穩坐台灣連鎖超市龍頭。日前有名女網友在網上發文，逛全聯驚見「養身聖品」酪梨售價10元，於是一次買了好幾顆，並分享自己的神級吃法，許多民眾初次見到大感不可思議，留言直呼「太酷了，居然可以變鹹的口味」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」曬出戰利品興奮表示「好便宜的酪梨，原價45元因為有點熟，所以促銷一顆10元，但外觀還是很漂亮」，只見原PO不是做成沙拉或是打成牛奶，而是中間挖空倒入醬油，讓人好奇它的滋味。對此，有老饕表示「吃起來很像涼拌豆腐的味道」。

貼文曝光後，引來網友熱烈討論，「好便宜喔！我家這邊特價還要兩顆80」、「超便宜的天啊！超幸運」、「認真沒吃過酪梨加醬油，這樣好吃嗎？」、「吃了這麼久，第一次聽到加醬油」、「原來酪梨要沾醬油這樣吃啊！」、「看你們都說好吃，害我也心動了」、「價錢也太漂亮了」、「下次試試加醬油」。

也有人分享不同吃法，「加一點哇沙米超好吃」、「倒醬油再灑上小磨坊芥末椒鹽，讚讚！」、「我是加醬油膏和一兩滴麻油」、「酪梨+醬油+哇沙米用海苔包著吃，那滋味無法形容，讓你會上癮」、「切片沾芥末＋鰹魚醬油，很像素食界的生魚片」、「我有加過甜醋醬也好吃」。