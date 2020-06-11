網夯義美「珍奶冰淇淋」 她一吃大讚：珍珠是Q的！

珍珠奶茶可謂台灣之光，同時也養成了台灣人對珍珠奶茶的高標準，使民眾對珍珠奶茶衍生的產品抱持警戒的態度，想嘗試但總怕讓人失望。不過近日有民眾逛全聯時，發現義美出了一款桶裝的「珍珠奶茶冰淇淋」，最令人驚訝的是「珍珠Q彈不硬」，讓一票網友暴動表示「快去搶」。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上面分享一款在全聯買到的義美桶裝的「珍珠奶茶冰淇淋」，網友試吃後表示「好吃！珍珠居然是Q的，奶茶味足+料不少，值得推薦給大家」。

另一位網友試吃之後也表示，「冰淇淋剛從冷凍拿出來，用力挖下去竟然是軟的！有如乳酪蛋糕的感覺，珍珠Q彈的像喝珍奶的珍珠一樣，冰淇淋甜度很剛好，不甜膩！」

眾網友們看見此文瘋喊「我想吃」、「害我也想買了」、「害我又要花錢了，衝買」、「買起來」。

其他試吃過的網友也紛紛留言大推這款冰淇淋，「身為奶茶控，這款沒有失望到」、「裡面很多珍珠」、「這超好吃的～跟鮮乳口味的混在一起剛剛好不會太甜～」、「真的很驚豔，好吃，推一個～大家快去搶」、「覺得比黑糖珍珠雪糕好吃」、「週末不小心吃完一桶」。