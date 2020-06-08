快訊

高雄4警強制病患送醫 遭畫刀肚破血流

朱立倫願投入高市補選 提醒「小心民進黨圈套」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多6元早餐神物「華麗吃法」曝光 網暴動：穿越了

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友將東坡肉夾入半熟麵包中，中西結合的料理方式意外吸睛。圖/Facebook
有網友將東坡肉夾入半熟麵包中，中西結合的料理方式意外吸睛。圖/Facebook

知名美式賣場好市多販售的「半熟麵包」，以每顆6元的銅板價及簡單、扎實的口感，讓網友們封它為「早餐神物」，推出至今仍熱銷不斷，眾人也紛紛自製各式半熟麵包的特色料理，讓平凡的早餐多了新花樣。過去曾有民眾將半熟麵包做成「鼠年神菜」、「蔥蒜法式麵包」，近日又有一位網友，將東坡肉、蒜苗與香菜夾入半熟麵包中，東方料理與西式麵包的跨界結合，讓網友們直呼「這是法式卦包吧！」

該名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」中發文，秀出自己的自製料理，從附圖中可以看見，他將色澤飽滿的東坡肉、蔥及香菜夾入好市多夯品「半熟麵包」中，笑稱「當蘇東坡遇上拿破崙，會擦出什麼火花？」並表示這樣的料理方式，「真的好吃，值得試看看！」

對此，網友們紛紛留言回應，直呼「我的媽啊！看起來好好吃喔！」、「西式刈包的概念」、「拿破崙再也瘦不下來之華麗法式刈包」、「中西合併刈包，穿越了」、「只有我要花生粉嗎？」有網友也不禁哀嚎，「太邪惡的吃法了，會一個接一個⋯⋯」、「你這樣po，又要搶一波了」。

不少網友也大方分享自己的料理方式，「我感覺會很不錯吃，上次我就把新東陽肉醬夾在半熟麵包裡吃，好吃」、「抹花生醬，用氣炸鍋酥酥脆脆的好好吃」、「我早餐才用甕窯雞加起司、半熟麵包，好吃」、「夾鹹豬肉也好吃」；也有人表示，「放烤鴨應該也不錯」、「看樣子拿來夾蜜汁火腿應該也不錯」。

色澤油亮的東坡肉，讓不少人看了垂涎欲滴。圖/Facebook
色澤油亮的東坡肉，讓不少人看了垂涎欲滴。圖/Facebook

好市多

延伸閱讀

水果店家為何喜歡把西瓜切一半賣？ 背後四大原因不簡單

80、90年代麥當勞餐廳老照片曝光 網懷念：角色造型餅乾超好吃

2歲童喝豬骨湯竟吐出針頭 屠宰場回應：針頭斷屬正常範圍

月薪4萬元能過什麼品質的生活？ 網友指「在高雄算高薪」

相關新聞

好市多6元早餐神物「華麗吃法」曝光 網暴動：穿越了

知名美式賣場好市多販售的「半熟麵包」，以每顆6元的銅板價及簡單、扎實的口感，讓網友們封它為「早餐神物」，推出至今仍熱銷不斷，眾人也紛紛自製各式半熟麵包的特色料理，讓平凡的早餐多了新花樣。過去曾有民眾將半熟麵包做成「鼠年神菜」、「蔥蒜法式麵包」，近日又有一位網友，將東坡肉、蒜苗與香菜夾入半熟麵包中，東方料理與西式麵包的跨界結合，讓網友們直呼，「這是華麗的法式卦包吧！」

快被果蠅逼瘋！全聯這款捕餌劑 她放一晚：祖宗十八代都團聚

隨著夏天的到來，蚊蟲也會跟著滋生，尤其是在家中廚房常見的「果蠅」更是時常困擾著不少家庭主婦，只要將水果放在桌面上，果蠅一定馬上飛來，甚至有時候還會出現10幾隻停在牆壁上的情況。對此，日前就有一名網友在臉書《 我愛全聯-好物老實説 》中PO文提到，由於家裡廚房果蠅滿天飛，於是剛好在全聯看到一款「果蠅捕餌劑」，沒想到才放一個晚上就有驚人的成效，讓原PO不禁開玩笑直呼「果蠅的祖宗十八代都團聚了！」

家樂福自有品牌有什麼好吃的？ 內行人曝1商品：贏過好市多

說到台灣的大型量販店，除了大眾都愛去的好市多（Costco）外，家樂福也會不定期推出自有品牌商品，不過一般人似乎都對家樂福的自有品牌商品所知甚少。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，日前去逛家樂福時，發現業者有推出自有品牌的「芝麻湯圓」，甚至還有「冰淇淋」，但因為都沒吃過，所以都不敢輕易嘗試，於是他就好奇詢問廣大網友「家樂福牌，有什麼好吃的？」

全聯新品「牙膏蛋糕」啥味道？ 網友吃完一言難盡

各式各樣的生鮮蔬果、日常用品，加上店面數量遍及各地，全聯可說是台灣人的好鄰居。過去全聯曾與巧克力品牌、茶餐廳等推出聯名甜點商品，這次和黑人牙膏跨界合作的「牙膏蛋糕」雖然選在6月5日至18日期間限定發售，但有網友早在...

好市多見有人拿「小粉紅保溫箱」 購物 網大讚：生活智慧王

天氣越來越熱，去大賣場買冰品、乳製品和肉類時，也要考慮在回家途中會不會受到陽光曝曬而變質。有一位網友就靈機一動，竟想到拿「小粉紅保溫箱」去購物，不但容量、保冰效果絕佳，且還能穩穩固定在機車上，創意想法得到大量網友讚賞。

全聯新北旗艦店引民眾朝聖 網友讚「好像在日本」

社區型超市「全聯」不僅商品種類眾多，還有優惠價格，一直是許多民眾喜愛採買的好去處，一名女網友日前到全聯旗艦店「朝聖」，發現外觀設計很新穎，而且還跟其他產業毗鄰營業，更有寬敞的停車場，讓她覺得很驚艷，拍下照片上傳臉書後也引起許多網友們的回響，還有人稱讚感覺很像在日本。

全聯推「牙膏蛋糕」引衛福部留言 網憶童年：常偷吃牙膏

除了生鮮蔬果及日常用品，全聯的甜點系列商品也是不少主婦的最愛。過去全聯曾與知名巧克力品牌、茶餐廳等推出聯名甜點商品，今（1）日官方臉書粉專更釋出準備與台灣本土牙膏品牌合作，推出「牙膏蛋糕」的消息，立即在臉書上掀起一陣熱議。

全家新甜點咬一口瞬間爆漿 心得文曝光網友直呼：超生火

全家便利商店Let's Cafe日前一推出新甜點「提拉米蘇泡芙」就吸引許多民眾嚐鮮，更有網友大方分享食用心得，直呼泡芙內餡的卡士達非常飽滿還會爆漿且價格不貴，整體來說cp值高，有80分的高分。

影／他買好市多12公斤大西瓜回家「解剖」 一出手網友驚艷

炎熱夏天逼近，不少人會吃西瓜消暑，美式賣場好市多更推出高cp值的西瓜吸引消費者搶購，近日更有網友大方分享西瓜切塊分裝過程的影片，由於原po刀工十分厲害，讓不少網友看了驚呼連連、讚嘆不已。

「古早味冰棒」全聯現蹤 網友驚喜：小時候每天一支

全聯福利中心已經成為台灣主要零售的熱門通路之一，主打「實在真便宜」的經營方式，讓各年齡層都有意願到全聯購買生活用品與食品，也擁有不少粉絲在臉書經營社團分享購物經驗。近期有一名女網友在臉書社團《我愛全聯－好物老實說》開心分享，自己在全聯購物時意外發現小時候的回憶「西瓜冰」，讓網友興奮回應「真的好懷念！」

她獲整本「全聯商品禮券」擔心為詐騙 網認證：有鋼印可找零

全聯福利中心是不少婆婆媽媽買菜的好去處。有網友近期發文分享，表示收到電信寄來的4大本全聯商品禮券，令她相當興奮，但她也懷疑這些禮券是否是假的，因為擔心自己被詐騙，原PO只好上網求證，未料許多網友紛紛留言，詢問獲得禮券的方式，其中有不少人也證實，表示該禮券有鋼印是可以使用的，消費時甚至還可以找零。

極品素食泡麵湯頭驚為天人 老饕讚翻：小朋友都愛

一般葷食者，多少會有素食不好吃的印象，然而有一位網友在臉書社團分享一款素食泡麵，好吃程度連葷食者都大讚「好吃！小朋友都愛」。

熱門新聞

找到遺失1年的票卡！車主好奇投繳費機 驚見天價停車費

月薪4萬元能過什麼品質的生活？ 網友指「在高雄算高薪」

萬客隆退出台灣「3關鍵、1致命傷」曝光 網：常被丟在遊戲室

高雄市罷免案通過 網翻「市長落跑史」：別把高雄當跳板

用餐後老聽到店員竊竊私語 他不解：一個人吃飯很丟臉？

他代朋友看房 一接房東來電顯示傻了納悶問：這該租嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。