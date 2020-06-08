好市多6元早餐神物「華麗吃法」曝光 網暴動：穿越了

知名美式賣場好市多販售的「半熟麵包」，以每顆6元的銅板價及簡單、扎實的口感，讓網友們封它為「早餐神物」，推出至今仍熱銷不斷，眾人也紛紛自製各式半熟麵包的特色料理，讓平凡的早餐多了新花樣。過去曾有民眾將半熟麵包做成「鼠年神菜」、「蔥蒜法式麵包」，近日又有一位網友，將東坡肉、蒜苗與香菜夾入半熟麵包中，東方料理與西式麵包的跨界結合，讓網友們直呼「這是法式卦包吧！」

該名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」中發文，秀出自己的自製料理，從附圖中可以看見，他將色澤飽滿的東坡肉、蔥及香菜夾入好市多夯品「半熟麵包」中，笑稱「當蘇東坡遇上拿破崙，會擦出什麼火花？」並表示這樣的料理方式，「真的好吃，值得試看看！」

對此，網友們紛紛留言回應，直呼「我的媽啊！看起來好好吃喔！」、「西式刈包的概念」、「拿破崙再也瘦不下來之華麗法式刈包」、「中西合併刈包，穿越了」、「只有我要花生粉嗎？」有網友也不禁哀嚎，「太邪惡的吃法了，會一個接一個⋯⋯」、「你這樣po，又要搶一波了」。

不少網友也大方分享自己的料理方式，「我感覺會很不錯吃，上次我就把新東陽肉醬夾在半熟麵包裡吃，好吃」、「抹花生醬，用氣炸鍋酥酥脆脆的好好吃」、「我早餐才用甕窯雞加起司、半熟麵包，好吃」、「夾鹹豬肉也好吃」；也有人表示，「放烤鴨應該也不錯」、「看樣子拿來夾蜜汁火腿應該也不錯」。