家樂福自有品牌有什麼好吃的？ 內行人曝1商品：贏過好市多

說到台灣的大型量販店，除了大眾都愛去的好市多（Costco）外，家樂福也會不定期推出自有品牌商品，不過一般人似乎都對家樂福的自有品牌商品所知甚少。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，日前去逛家樂福時，發現業者有推出自有品牌的「芝麻湯圓」，甚至還有「冰淇淋」，但因為都沒吃過，所以都不敢輕易嘗試，於是他就好奇詢問廣大網友「家樂福牌，有什麼好吃的？」

原PO在文中表示，近日他發現家樂福有推出不少自有品牌的食品，包括「芝麻湯圓」和「冰淇淋」，並接著說道「家樂福芝麻湯圓vs桂冠芝麻湯圓，沒吃過家樂福的不知道味道怎麼樣，目前覺得桂冠好吃，還有家樂福冰淇淋vs杜老爺enjoy冰淇淋，沒吃過前者，但不敢買」，原PO也坦言，目前看到的家樂福牌食物他都不太敢買，因此他就忍不住問到「家樂福自家的東西有什麼推的嗎？想參考」。

PO文一出後，隨即引來眾多網友熱議，並紛紛推薦好吃的家樂福自有品牌，「烤雞，CP值不錯」、「家樂福的烤雞真的贏過Costco」、「Costco和家樂福的烤雞都吃過，確實覺得家樂福的醬汁比較香」、「家樂福烤雞比Costco好吃，之前打烊前去買 一隻才99元」、「烤雞和麵食CP值都很高」。

也有網友推薦除了烤雞以外的其他商品，「家樂福自己的番茄罐」、「水餃滿好吃的，只是好像很少人買」、「油也可以買」、「家樂福進口的法國東西都不錯」、「比較常買的大概就麥片、冷凍水餃、熟鍋貼、粿仔條和細拉麵」、「家樂福自有品牌的冰棒可以買買看」、「推家樂福番茄義大利麵」、「家樂福自己出的蘇打餅乾也不錯吃」。