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全聯新北旗艦店引民眾朝聖 網友讚「好像在日本」

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯旗艦店「中和新生店」吸引許多民眾朝聖拍照。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
全聯旗艦店「中和新生店」吸引許多民眾朝聖拍照。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

社區型超市「全聯」不僅商品種類眾多，還有優惠價格，一直是許多民眾喜愛採買的好去處，一名女網友日前到全聯旗艦店「朝聖」，發現外觀設計很新穎，而且還跟其他產業毗鄰營業，更有寬敞的停車場，讓她覺得很驚艷，拍下照片上傳臉書後也引起許多網友們的回響，還有人稱讚感覺很像在日本。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」貼出兩張照片，她表示日前到新北市中和區的全聯新生店去朝聖，「看看傳說中的全聯旗鑑店的真面目」。從照片裡看到這家全聯的外觀是深藍色的，外牆上還畫有食物的可愛圖樣，設計相當時髦，而停車場占地廣大，戶外的招牌除了全聯的看板外，還有另一家生活量販超市「思夢樂」的日文招牌，更添加了異國氣息。

照片一出讓許多網友看了超羨慕，「很大很好逛，每次都逛很久」、「這間真的超級大，很喜歡」、「苗栗也有噢！因為我之前經過苗栗有間全聯隔壁就開思夢樂，謝謝您的分享太棒了」、「逛完全聯再逛思夢樂（羨慕）」、「頭份中央路的全聯也是後來蓋在思夢樂隔壁唷！覺得不錯」、「真好，像日本的鄉鎮郊區都有這種超市加賣場的，然後很好停車，希望台灣其他地方也有這種設施」。

其實這間「中和新生店」是全聯第1000店門市，於去年（2019）12月28日開幕，同時也是全聯新北旗艦店、首家美式風格店型，由「日本超市改造王」西川隆設計，有望成為繼「台中市政店」之後，另一間在社群論壇上引起討論及拍照打卡的熱點門市。

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