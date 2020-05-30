「古早味冰棒」全聯現蹤 網友驚喜：小時候每天一支

全聯福利中心已經成為台灣主要零售的熱門通路之一，主打「實在真便宜」的經營方式，讓各年齡層都有意願到全聯購買生活用品與食品，也擁有不少粉絲在臉書經營社團分享購物經驗。近期有一名女網友在臉書社團《我愛全聯－好物老實說》開心分享，自己在全聯購物時意外發現小時候的回憶「西瓜冰」，讓網友興奮回應「真的好懷念！」

女網友在全聯發現這款韓國製西瓜冰，因為懷念而買回家品嘗，並將照片分享在社團中，吸引不少網友留言表示「我小時候幾乎每天一支」、「OMG！！！我的最愛之一」、「我也要去買」、「上次去我們這全聯沒看到嗚嗚」、「小時候都要先把巧克力豆摳下來吃掉」。

不過此款雖與古早味西瓜冰外觀神似，但口味卻相差甚遠，令原PO惋惜表示只是「吃回憶的」，也有不少嘗過的網友表示「進口版西瓜冰吃的是回憶，不是味道」、「跟以前台灣出的味道不同，只是聞起來像而已」、「小時候的西瓜籽（巧克力）好像比較大顆」、「雖然沒有完全一樣，但那天看到還是買了2隻回家」。

另有網友精闢解析韓版西瓜冰主體吃起來是哈密瓜味，籽則是花生；但台版紅色的部分是西瓜味，綠皮是芭樂味，西瓜籽則是巧克力」，讓不少喜歡古早味的網友感嘆「真的好好吃哦！為什麼消失了」。