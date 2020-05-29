極品素食泡麵湯頭驚為天人 老饕讚翻：小朋友都愛

一般葷食者，多少會有素食不好吃的印象，然而有一位網友在臉書社團分享一款素食泡麵，好吃程度連葷食者都大讚「好吃！小朋友都愛」。

網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享「隨緣素肉骨茶麵」，她表示「某一天懶得煮晚餐時煮了這個麵，沒想到湯頭驚為天人，它不像一般的肉骨茶的味道，有點淡淡的藥膳味，湯頭是好喝的，連國中的兒子跟小學的女兒接受度都超高，完全不覺得它是素泡麵。」

底下網友留言竟都一面倒地大推，「這款真的很耐吃，一開始覺得味道偏清淡，但之後卻越吃越順口，煮的泡的都各有他好吃的地方」、「這款回購很多次了，好吃」、「隨緣的泡麵一直都不輸葷的，很推！」、「超好吃，素的肉骨茶比葷的好吃」、「從小吃到大」。

而除了這款肉骨茶麵，許多網友也推薦隨緣泡麵的其他口味，「素飄香麻辣麵超好吃一生推！」、「左邊的當歸湯麵也好吃」、「最愛隨緣的鮮蔬百匯」、「我最推隨緣的鮮蘇百匯素湯麵，我們家明明是葷食，但從小到大常常會看到這款泡麵在我家出現，真的超好吃」、「隨緣我最愛濃辛椎茸跟泡菜」、「我比較喜歡隨緣素魷魚羹」。