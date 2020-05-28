台酒新泡麵吃完好失望！ 細看包裝笑瘋：錯怪你了

台灣泡麵品牌、口味眾多且方便料理又好吃，日前有網友衝著「台酒」2字，買了新推出的三杯雞麵，原本期待口中充滿濃厚的酒香味，怎料只有三杯雞的味道，讓他忍不住大嘆「好失望」，沒想到結局最後神反轉，笑翻不少網友。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，全聯新進一款泡麵，發現製造商是台酒就買了，鑒於先前吃過麻油雞泡麵，酒味真的好香濃，但這款三杯雞麵卻讓人有點失望，因為沒有熟悉的酒香，不過真的有三杯雞的味道。有趣的是，原PO整碗吃完才發現包裝寫著「風味乾麵」，而不是一般泡麵，可能因為這樣導致米酒被稀釋掉，讓他欲哭無淚。

貼文曝光後，網友們紛紛留言回應，「包裝上有寫乾麵啊！」、「謝謝你幫我們開箱了」、「還沒吃就先醉的概念」、「最後讓我笑出來了」、「使用前請詳閱說明書」、「我是用湯的，但是不要太多，味道就很夠」、「這個口味還不錯吃」。

另外也釣出不少相同經驗的苦主，「我家也是吃完才發現」、「跟我一樣，同事揪團購帶回家煮完，拍給同對方看他才說是乾麵」、「我也泡湯吃，看了妳的文才知是乾麵」、「你不孤單我也是」、「原來是乾麵，我也煮錯了」、「我也以為是湯麵耶」。