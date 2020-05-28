蔬果「口吐白沫」再現！ 賣場馬鈴薯冒泡發臭釣出許多苦主

日前一名網友在美式賣場好市多（Costco）買了一顆西瓜，沒想到過了一晚西瓜竟「口吐白沫」，讓他嚇傻，最近又有另一名網友從好市多購買馬鈴薯，返家後竟也出現冒泡的情形，而且還頻頻發出難聞氣味，讓其他網友傻眼表示「最近都流行口吐白沫嗎！」

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張照片，畫面中可以看到，手中拿的馬鈴薯竟冒出濃密的白色泡泡，原PO也在貼文中表示，第一次買到冒泡的馬鈴薯，而且還會發出難聞臭味，他更提到「整袋沾到泡泡都臭臭的」。對此不少人表示也遇過類似情況。

貼文一出有網友解釋因為天氣較熱，使得馬鈴薯發酵，內部有越來越多的氣體，接著就會往外吐白沫，也有人建議可以把馬鈴薯冰在冰箱中，不僅放很久都不會壞，也不會軟掉，不過也有網友開玩笑表示這是馬鈴薯「中暑」的情況。

另外也有許多網友留言「其實這是螃蟹」、「原來吐泡泡專利已經離開青蛙到好市多了」、「到底在好市多買到口吐白沫的東西機率有多高呢？刷新我三觀了！」、「千萬別吃啊，馬鈴薯已經中毒，口吐白沫了阿」、「原本是西瓜中暑，現在連馬鈴薯都⋯」、「我也買過，放沒幾天就冒泡發臭」。