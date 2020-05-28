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好市多「載娃神物」 網友激推：載4個都沒問題

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享用推車可一次帶四隻狗狗出門。圖擷自FB「Costco好市多 商品經驗老實說」
網友分享用推車可一次帶四隻狗狗出門。圖擷自FB「Costco好市多 商品經驗老實說」

好市多總能意外發掘一些神奇又便宜的好物。有位媽媽在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款實用性超高的「載娃神器」，摺疊式推車，一台特價1999元，推小孩、推寵物、放雜物、當購物車都可以，超級實用。

有位媽媽在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享好市多的「折疊式推車」，並表示「耐操又好用，放屁孩很剛好，購物直接當購物車也不用帶購物袋了」。另外原po還提醒，這台車的載重是135kg，與另一台45kg的不同。

原po也附上許多使用照片，證明實用度極高，例如逛賣場時讓小孩躺在推車內睡得香甜，還可以推去海邊，用來放一堆玩具、雜物。其他網友也po出照片分享自己的使用方式，大部分人都是拿來載小孩，也有網友用來推寵物、推露營用具、推團體便當，甚至有網友爬山時拖著走不動的小孩上山。

網友分享使用方法，可在逛賣場時將小孩放在推車中睡覺。圖擷自FB
網友分享使用方法，可在逛賣場時將小孩放在推車中睡覺。圖擷自FB

見此，網友紛紛表示，「實用」、「看好久了，我也想買一台」、「這台超想入手的」、「去韓國玩走在路上每個家庭都有」、「這台很好用，我們有一次載4個小孩」、「原來是給小孩的流動嬰兒床啊」、「這個真的很好用，很推薦，載石頭路上很好拉」。不過也有網友點出猶豫的點「看了很久，但想到若碰到有階梯就麻煩了，所以又作罷」。

好市多 露營

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