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賣場人氣洗衣精夜間自爆 整牆「藍色瀑布」網友崩潰：我也爆過！

聯合新聞網 / 綜合報導
事主貼出洗衣精瓶罐炸開後的災情。 圖／翻攝自臉書社團
事主貼出洗衣精瓶罐炸開後的災情。 圖／翻攝自臉書社團

現今社會網路發達，各類社交媒體運用廣泛，更成為婆婆媽媽們相互交流賣場特價資訊、產品使用心得的媒介，更多次造成瘋搶熱潮。不過有網友在相關臉書社團抱怨，在賣場購回一款人氣洗衣精，在晚上室溫不高的情況下瓶蓋忽然炸開，大量洗衣精傾洩而出，令人崩潰的慘況釣出不少受災戶，大呼「太離譜」！

許多人喜歡到賣場搬日常用品回家使用，不僅量大價格又便宜，但若是遇上這等慘況恐怕就不會覺得「容量大」是好事了。有網友在臉書社團貼出幾張洗衣精洩洪照，事主抱怨，在晚上室溫不高的情況下，靜置的洗衣精瓶蓋忽然炸開，從4樓彈飛到3樓，洗衣機附近還能看到彈飛的碎片，洗衣精更是沿著牆壁向下流，連樓梯也無法倖免，僅是思考如何清理就讓人腿軟，「想到清理就覺得悲劇」、「清理刷洗時多希望不是濃縮的」、「這才是真的藍眼淚」、「天啊！這清起來會很厭世啊啊啊」、「順便大掃除的概念」。

這片慘狀也讓不少人心有餘悸，紛紛說自己也是受災戶之一，「我昨天也發生同樣的事情耶」、「爆過一次」、「爆過，真的擦超久的」、「我是放在浴室發現他在漏，小小的在滲」、「我爆一次（半夜），害我跟先生清了9個小時」、「我家之前囤了二罐，放倉庫結果有一天就滿地洗衣精，並不是爆開就是流了満地，我到現在還在納悶怎麼流出來的，全新沒用，蓋子有都還安好蓋著」。

網友貼出同牌洗衣精瓶罐的災情。 圖／翻攝自臉書社團
網友貼出同牌洗衣精瓶罐的災情。 圖／翻攝自臉書社團

不過也有多人表示是該牌忠實用戶，已經用了好幾罐從沒爆過，「使用3罐以上，放陽台西曬沒爆過」、「用過兩瓶沒爆過，而且放在鐵皮屋下」、「買10幾罐沒爆過」、「我也用好久了，從來沒爆破」、「這罐好用」、「好用不沾手」。

罐子莫名自爆看似離奇，但有經驗豐富者直接點明這是「壓力問題」。該牌洗衣精為方便使用，製作壓嘴讓消費者可直接按壓擠出，但此用法易造成內外氣壓失衡，故需將藍色瓶蓋稍微旋開導氣，避免瓶身破裂。「這種罐子藍色小蓋要稍微鬆一下，不要鎖緊」、「壓力的問題…如果要從壓嘴那邊倒洗衣精，藍色的蓋子也要稍微旋開一點導氣，這樣才倒的出來」。

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