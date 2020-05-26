萊爾富的本體？網友一致推爆「1功能2美食」：比其他間強

有時一間店最出名最熱賣的產品，往往不是一開始主打的商品，例如常看到網路上有人說「肯德基是被炸雞耽誤的蛋撻店」、「台鐵是被火車耽誤的便當店」。於是就有網友問起，「萊爾富的本體是什麼？」除了原po點名的「網購取貨店」外，還意外釣出一群網友回覆只有內行人才知道的隱藏版美食「茶葉蛋」，以及「光泉」產品。

有一位網友在PTT八卦版上問，「肯德基的本體是蛋塔，那萊爾富的本體是什麼？網購取貨站嗎？」

此文一出，大部分網友認同常去萊爾富就是為了取貨，「電商免運取貨站」、「99免運取貨站」、「蝦皮取貨站無誤XD」、「免運物流倉，順便買東西」。還有其他功能也得到網友好評「ETAG繳費免手續費」、「雲端超商app買飲料便宜很多」

此外，更有許多內行網友提到「茶葉蛋」，「我會想到茶葉蛋，不知道為什麼」、「茶葉蛋真的特別大顆」、「茶葉蛋，所有超商裡最好吃的」、「萊爾富裡面有股特別的茶葉蛋香氣」。

另外，由於萊爾富是光泉的關係企業，因此光泉產品也時常有折扣，「買光泉牛奶」、「光泉商品大本營，夏天冰的特價比較漂亮」、「光泉產品很多折扣」

也有網友提出萊爾富其他好吃又划算的食物，「微波燒賣蠻厲害的」、「跟鬍鬚張聯名的東西比鬍鬚張本店還好吃」、「溏心蛋38塊而且比較好吃，其他超商都賣45、46」、「萊爾富的地瓜超好吃，又香又綿，四大超商最佳」。