全聯哪款冷凍水餃最好吃？ 網推「這品牌」2口味：連公公都愛

許多民眾要購買日常生活用品一定會先想到全聯福利中心，加上不定期推出的特價優惠，總吸引大批民眾搶購。對此日前就有一名網友在臉書《 我愛全聯-好物老實説 》PO文表示，自己常在家中煮冷凍水餃，但是到全聯時卻不曉得到底該挑哪個牌子的冷凍水餃才不會「踩雷」，於是他就好奇的詢問廣大網友「請問全聯有推的水餃嗎？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，並紛紛推薦「及第手工水餃」最熱門的兩種口味，「只推及第，一點都不油，很清爽」、「及第的瓜仔肉超讚的」、「及第真的打趴所有水餃」、「及第水餃不會油，也很好吃」、「及第豬肉韭菜水餃還不錯」、「及第瓜仔肉，比外面很多現包現煮的好吃」、「當然是及第手工，沒有第二」、「及第瓜仔雞肉水餃，連我公公都很愛」、「及第瓜仔肉好吃」。

也有一些網友推薦其他品牌，「其實義美的也不輸及第，只是吃起來味道沒有那麼好」、「標哥的高麗菜水餃不錯吃」、「灣仔碼頭也好吃，前幾天才買了玉米豬肉口味」、「奇美熟水餃也不錯」、「台糖的不錯」、「白冰冰的霸王餃，冷凍水餃我們家只覺得這家好吃」、「義美手工水餃其實也滿好吃的，可是每次冰櫃都剩最多，及第的最快被搶光」。