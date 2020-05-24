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好市多「巨大維尼」萌翻天 價格讓網友暴動：荷包守不住

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多巨大維尼玩偶再掀搶購潮。圖擷自facebook
好市多巨大維尼玩偶再掀搶購潮。圖擷自facebook

美式賣場好市多Costco）經常不定時推出新商品，吸引不少消費者的目光，有網友分享好市多新一波搶購熱潮商品，只是這次不是食物，而是巨大「維尼玩偶」，照片在網上曝光，引來網友暴動直呼「好可愛！」

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，「從停好車走到賣場不到10分鐘，就目擊了許多維尼被捕獲」，只見大家的手推車內擺著維尼玩偶，龐大的身軀萌翻一票網友，重點是佛心價639元，吸引許多人想購買的慾望。

網友紛紛留言，「光看都療癒人心」、「天啊！我超愛的」、「每次看到都超心動」、「這價格！ 我的荷包守不住了」、「這個我可以」、「可愛到融化」、「維尼的表情好可愛」、「不買對不起自己」。

事實上，好市多每回推出超萌玩偶都會掀起搶購潮，像是迪士尼動畫《冰雪奇緣》的可愛「雪寶」，以及令人瘋狂的巨大「倉鼠玩偶」跟巨大「狐狸玩偶」，療癒模樣總讓消費者失心瘋買單。

大家的購物車上擺著維尼玩偶。圖擷自facebook
大家的購物車上擺著維尼玩偶。圖擷自facebook

好市多 Costco

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