全聯生吐司開賣紅！網友搭配「這罐醬」驚呼：爆醣也甘願

生吐司風潮由日本吹進台灣，從大阪來台信義區展店的超人氣「嵜SAKImoto Bakery高級生吐司」，從4月開店到現在人氣不減，依舊吸引大批民眾搶著排隊嚐鮮，現在全聯也搭上這波「生吐司」熱潮，推出「READ BREAD生吐司」，買過的民眾試吃後更是大讚口感鬆軟細緻「爆醣我也甘願！」

這款全聯「READ BREAD生吐司」，與日本生吐司職人中山洋平獨家配方合作開發，一包4片入售價69元，主打高含水量，吐司邊Q軟，加上無添加人工色素及防腐劑，帶來最原始的風味。

推薦READ BREAD生吐司最佳4種吃法就是，不要烤，直接吃，品嚐原始風味；搭配喜歡的果醬；搭配有鹽或無鹽奶油；先抹奶油再加果醬，雙倍滿足。

網友在臉書「我愛全聯-好物老實說」PO出了試吃這款生吐司的心得，她大讚吐司「鬆軟細緻，高含水量又超Q軟，連吐司邊也好好吃，爆醣也甘願！」，她也告訴大家自己的最愛吃法「抹上新竹福源花生醬更香」。

貼文一出也引起廣大網友迴響「今天剛好看到上架也買了！單吃就很好吃，Q又鬆軟不乾」、「真的很好吃 ，外表跟一般厚片差不多，一吃驚為天人！」、「這吐司看起來太邪惡了啦」、不過也有不少網友歪樓看中花生醬「以圖來看....覺得花生醬會賣的比土司好」、「那個花生醬抹的太犯規了啦」、「哇！厚厚一層花生醬耶(抓錯重點」。