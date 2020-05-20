他問有無30年都不漲價的商品 網一面倒推一物：真的佛心

物價年年調漲，但也有網友好奇有無30年來價格沒有變的商品，貼文發出後網友紛紛直指麥香飲料價格幾乎沒有漲過價，十幾年來都是維持10元標價，讓網友大喊「麥香真的佛」。

一名網友在「Ptt八卦板」發文表示，「30年前的中和房價一坪3萬，不過30年後房價一坪漲到40萬，而30年前的車輪餅一個3塊，30年後的車輪餅一個30塊」，因此好奇問有沒有30年前後價格相同，幾乎沒有漲價過的商品。

文章一出，引來網友討論。而不少網友都指一項飲料商品「麥香系列」價格都維持在10元沒有漲過價，直呼「麥香真的佛」，還有人說是因為「原料越來越便宜才能不漲」，反而養樂多、熱狗及十元麵包等熱門商品幾乎都已經調漲價格。

但網友也表示，事實上有部分商品的價格反而變得便宜，「電子產品、家用電器幾乎都是跌價」、「光碟片，以前20，現在不到2元」、「30年前一台Epson彩色噴墨7000元，現在3000元功能完勝」、「30年前18吋彩色電視2萬，現在50吋電視2萬有找」。