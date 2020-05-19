好市多Timberland皮帶529元重出江湖 網歪樓：抽老公就好

知名美式賣場好市多（Costco）經常推出許多獨家商品，從日常生活用品，到電子產品等應有盡有，也由於食物份量大且價格親民，因此經常吸引許多民眾搶購。對此，就有一名網友在臉書《 Costco好市多 商品經驗老實說 》中PO文提到，自己近日到好市多購物時，發現一款Timberland男生雙色皮帶，還可以翻面使用，加上價格實惠，於是他就手刀購買，還開玩笑的直呼「抽小孩抽不爛了」。

原PO在文中表示，日前他到好市多中和店購物時，發現架上擺了一款知名美國登山靴品牌Timberland的皮帶，而且一條只要529元，標價上甚至還寫著「可以翻面使用，100%牛皮皮革，皮帶扣可旋轉」，讓原PO當下超級心動。由於之前買的Levis皮帶已不太能用，所以這次就換成「踢不爛」的，最後還幽默的說道「有人說應該是抽小孩『抽不爛』，家裡基本上沒在用皮帶但為了抽不爛，所以買了」。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應「這種皮帶可以翻面使用」、「好市多的皮帶要重出江湖了」、「爸媽應該會決定要團購了」、「Timberland的皮帶我有一條，目前用了快第五年了吧，都還沒壞」、「感覺會被爸媽搶翻天了」、「買回去當武器使用嗎」、「抽小孩會被關，抽老公就好」。

不過也有部分網友指出，「美國的皮帶太寬，大部分的褲子都不太能用」、「之前還看到皮帶頭掉漆的，不知道是不是品管問題」、「上次才試用一下，皮帶上就多出好幾條紋路，真的是真皮嗎，不太相信」。