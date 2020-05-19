希望全聯還能新增什麼？ 消費者許願除產品外還有提昇這服務

全聯以小規模併購及「社區型超市」為展店策略，幾年間即迅速深入台灣各鄉鎮市區，目前約有近千家門市。便利的位置優勢及多樣化的商品，讓全聯深獲主婦喜愛，由消費者在臉書上開設的社團，討論也相當熱烈。近日就有網友在社團中發文，想知道大家希望全聯新增什麼樣的商品，引發民眾熱烈討論。

該名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文提及，自己雖不是全聯的員工，但還是想知道常在全聯消費的各位，「希望全聯能進什麼商品呢？」對此，有人就回應表示，「其實還蠻希望能設一櫃營養低卡的健康食物專區」，認為現在「減醣」是重要的趨勢之一；部分網友也說到，希望全聯能夠增設「素食專區」，販售素食產品調理包、素食冷凍產品或是素食壽司等商品。

其中，有許多網友期盼全聯能增設「內用熟食區」，「可以讓購物的民眾或上班族休息一下、喝個咖啡，再繼續購物」，希望有「傍晚到晚上可以購買的熟食」、「熟食、壽司、沙拉、便當、點心類」、「好吃、新鮮的熟食」。亦有網友提及，「其實每間全聯各有特色，不知道能不能有各自的許願箱，了解各分店周遭消費者的需求，或者能代訂現有品牌的周邊商品」。

不少民眾也笑稱，希望全聯能新增「收銀人員」，「進服務員，服務員太少了，每次都大排長龍！」、「結帳櫃台服務品質提昇」。有人也認為，許多全聯的分店都在地下室，因此應增設電梯。