快訊

真正大雨還沒來！ 氣象局：周四至周六全台有雨

蔡英文就職演說稿搶先看 將提兩岸和平、4大生存發展策略

希望全聯還能新增什麼？ 消費者許願除產品外還有提昇這服務

聯合新聞網 / 綜合報導
全台各地都有門市的全聯，大獲民眾喜愛。聯合報系資料照／全聯提供
全台各地都有門市的全聯，大獲民眾喜愛。聯合報系資料照／全聯提供

全聯以小規模併購及「社區型超市」為展店策略，幾年間即迅速深入台灣各鄉鎮市區，目前約有近千家門市。便利的位置優勢及多樣化的商品，讓全聯深獲主婦喜愛，由消費者在臉書上開設的社團，討論也相當熱烈。近日就有網友在社團中發文，想知道大家希望全聯新增什麼樣的商品，引發民眾熱烈討論。

該名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發文提及，自己雖不是全聯的員工，但還是想知道常在全聯消費的各位，「希望全聯能進什麼商品呢？」對此，有人就回應表示，「其實還蠻希望能設一櫃營養低卡的健康食物專區」，認為現在「減醣」是重要的趨勢之一；部分網友也說到，希望全聯能夠增設「素食專區」，販售素食產品調理包、素食冷凍產品或是素食壽司等商品。

其中，有許多網友期盼全聯能增設「內用熟食區」，「可以讓購物的民眾或上班族休息一下、喝個咖啡，再繼續購物」，希望有「傍晚到晚上可以購買的熟食」、「熟食、壽司、沙拉、便當、點心類」、「好吃、新鮮的熟食」。亦有網友提及，「其實每間全聯各有特色，不知道能不能有各自的許願箱，了解各分店周遭消費者的需求，或者能代訂現有品牌的周邊商品」。

不少民眾也笑稱，希望全聯能新增「收銀人員」，「進服務員，服務員太少了，每次都大排長龍！」、「結帳櫃台服務品質提昇」。有人也認為，許多全聯的分店都在地下室，因此應增設電梯。

全聯

延伸閱讀

全聯上架這款「特殊水果蔬菜」網友激推：吃過就回不去了

逛全聯驚見商品LOGO全朝內 專業網曝真相：恨死盤點

好市多「高級食材」料理上桌 網大讚：家裡就是居酒屋

省錢吃泡麵怎不吃料理包？ 內行網友揭神招：這樣吃更省

相關新聞

好市多Timberland皮帶529元重出江湖 網歪樓：抽老公就好

知名美式賣場好市多（Costco）經常推出許多獨家商品，從日常生活用品，到電子產品等應有盡有，也由於食物份量大且價格親民，因此經常吸引許多民眾搶購。對此，就有一名網友在臉書《 Costco好市多 商品經驗老實說 》中PO文提到，自己近日到好市多購物時，發現一款Timberland男生雙色皮帶，還可以翻面使用，加上價格實惠，於是他就手刀購買，還開完笑的直呼「抽小孩抽不爛了」。

希望全聯還能新增什麼？ 消費者許願除產品外還有提昇這服務

全聯以小規模併購及「社區型超市」為展店策略，幾年間即迅速深入台灣各鄉鎮市區，目前約有近千家門市。便利的位置優勢及多樣化的商品，讓全聯深獲主婦喜愛，由消費者在臉書上開設的社團，討論也相當熱烈。近日就有網友在社團中發文，想知道大家希望全聯新增什麼樣的商品，引發民眾熱烈討論。

好市多「高級食材」料理上桌 網大讚：家裡就是居酒屋

在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，民眾少了外出遊玩、出國度假的機會，也增加許多在家開伙、陪伴家人的時間。一名網友就在臉書社團上發文表示，因為疫情都不能出國，開始想念起日本居酒屋常見的「青甘魚」料理。不過，台灣的居酒屋價格不低，因此當他在知名美式賣場好市多看見青甘魚時，便決定買回家料理，並將料理過程在社團中分享給大家，引起熱烈迴響。

他見好市多70吋超大螢幕4K電視賣這價錢 網友大讚：CP值超高

知名美式大賣場好市多（Costco）商品多又便宜，讓許多消費者購物時就像在尋寶，一名網友日前到好市多汐止店購物時看到一台70吋的液晶電視，價格讓他相當驚艷，他拍下照片PO到臉書「Costco 好市多 消費經驗分享區」引起許多鄉民們的討論，有網友也買了同款的電視後大讚真的很值得。

全聯上架這款「特殊水果蔬菜」網友激推：吃過就回不去了

超市「全聯福利中心」因為價格便宜、商品琳瑯滿目，是不少民眾買日常生活用品的好選擇，也常有人分享賣場中的好物，這次有民眾發現了出現一款市面上較少看到的「水果蔬菜」，外觀像水果西瓜一般，網友也紛紛大推「這真得很好吃！」、「吃了這種，就回不去傳統絲瓜」。

好市多這款食物 被阿嬤隨手一炒神了！

一到夏天，民眾就喜歡吃一些生涼的食物，最近就有網友在好市多買了冷麵，本想趁天氣熱吃一點清爽的食物，才剛放到桌上拍張照，下一秒就被不知情的阿嬤拿去炒了，不過網友表示炒過的冷麵意外好吃，引起一陣熱議。

好市多浮誇泡麵 「湯內整隻秋刀魚」 網友：實在沒勇氣

台灣泡麵種類豐富，也時常推出新口味，吸引泡麵愛好者躍躍欲試。日前有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款新的「秋刀魚泡麵」，內含一條完整的秋刀魚，讓網友超新奇，直言：「真的沒勇氣買。」

「大家都在拍打！」網曝好市多挑西瓜秘訣：聲音＋2大重點

炎炎夏日來襲，清爽可口的西瓜片、西瓜汁是熬過酷暑的不二選擇，讓西瓜成為知名美式賣場好市多的熱門商品。儘管購買時民眾都會嚴加挑選，還是時常能看見有人在臉書社團中抱怨，自己在好市多買到的西瓜「不甜也不沙」，對此相當失望。不過，近日就有民眾，大方分享挑選西瓜的秘訣，並指出瓜果類水果購買的2大重點，引起一陣熱議。

加價購好划算？他買牙膏見「驚人包裝」傻眼：失落感超重！

現在有不少店家會以「加價購」促銷商品，在結帳前詢問客人是否要加購，吸引撿便宜客人購買。不過有網友在PTT上抱怨自己花了99元加購3條牙膏，結果打開後發現是「一大兩迷你」，傻眼表示：「這失落感也太重，是我太大驚小怪了嗎？」

好市多熱門美食「有塑膠味」！他勸「千萬別買」網友戰翻

不少人在面對自己不熟悉的商品時，都會在網路上搜尋網友對它的評價，也會加入臉書社團來追蹤購買經驗。近期在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中，有網友貼出自己到Costco買到的黃金泡菜，並用十個字表示「千萬別買，真的有夠難吃」，引來網友熱議，結果評價超兩極，讓沒買過的網友超苦惱。

好市多70吋4K電視下殺「2萬有找」 網暴動：手刀購入

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出價格優惠的商品，吸引不少人爭相搶購，近日有網友發現，知名品牌70吋4K電視打折後價格「2萬有找」，還享有3年保固，照片在網上曝光，立刻掀起熱議。

平日晚上開車到好市多購物 進到停車場後景象讓他超驚訝

知名美式大賣場好市多去年（2019）開始實施停車要收費制度，中和店、汐止店紛紛跟進，而這項措施大大解決了民眾占用停車位的亂象，其他消費者得知後大力讚賞，認為停車方便多了，購物結帳也快速許多。一名網友開車進到高雄一間好市多，發現停車場裡頭空蕩蕩的，讓他開心的大讚賣場這項收費措施做得好。

熱門新聞

全聯上架這款「特殊水果蔬菜」網友激推：吃過就回不去了

好市多浮誇泡麵 「湯內整隻秋刀魚」 網友：實在沒勇氣

好市多這款食物 被阿嬤隨手一炒神了！

他見好市多70吋超大螢幕4K電視賣這價錢 網友大讚：CP值超高

他租房遇房東不一起進屋、警衛還大力搖頭 網一面倒：慘了！

省錢吃泡麵怎不吃料理包？ 內行網友揭神招：這樣吃更省

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。