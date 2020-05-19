全聯上架這款「特殊水果蔬菜」網友激推：吃過就回不去了

超市「全聯福利中心」因為價格便宜、商品琳瑯滿目，是不少民眾買日常生活用品的好選擇，也常有人分享賣場中的好物，這次有民眾發現了出現一款市面上較少看到的「水果蔬菜」，外觀像水果西瓜一般，網友也紛紛大推「這真得很好吃！」、「吃了這種，就回不去傳統絲瓜」。

臉書社團「我愛全聯-好物老實說」昨(18)日網友貼出一張賣場內販售的「水果絲瓜」照片，因為商品在市面上較少看到，網友也好奇的問「好可愛的絲瓜喔！有人吃過嗎？」，商品說明這款水果司瓜無農藥栽培、翠綠清甜，富含維他命A、B1、B2等，食用建議可以生食、沙拉、熱炒皆可，口感鮮嫩美味。

其他網友看了也直呼「很好吃！煮了都不會黑掉，今年遍尋不到，原來全聯有！」、「很好吃喔！鮮甜，不過軟」、「好吃，甜」、「真的好吃」、「之前買過市場的超好吃，之後就不買一般的絲瓜了」、「極品，又嫩又綠又不縮，又甜」、「吃了這種，就回不去傳統絲瓜」。