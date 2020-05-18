快訊

台灣文學的明燈：鍾肇政與《台灣文藝》雜誌

好市多這款食物 被阿嬤隨手一炒神了！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在好市多買了冷麵，竟被不知情的阿嬤拿去炒了，不過網友表示炒過的冷麵意外好吃。圖／取自臉書
網友在好市多買了冷麵，竟被不知情的阿嬤拿去炒了，不過網友表示炒過的冷麵意外好吃。圖／取自臉書

一到夏天，民眾就喜歡吃一些生涼的食物，最近就有網友在好市多買了冷麵，本想趁天氣熱吃一點清爽的食物，才剛放到桌上拍張照，下一秒就被不知情的阿嬤拿去炒了，不過網友表示炒過的冷麵意外好吃，引起一陣熱議。

該名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上發文說到，最近天氣熱，買了好市多的辣味鮮蝦雞絲冷麵，剛放到桌上拍張照，下一秒就被阿嬤拿去炒，剛剛拍的照片也成為冷麵的最後一張照片，不過炒過的冷麵也別有一番風味，意外的好吃。

許多網友看到都紛紛表示心有戚戚焉，表示阿嬤果然是萬能的，「阿嬤炒過的看起來美味很多」、「可愛的阿嬤總是把涼麵拿去炒，冷盤拿去加熱，涼拌菜也是加熱，然後破褲造型的褲子拿去補」、「阿嬤用腳喇喇欸都超好吃」、「想說乖孫買好一盒方便備好料的可以直接炒」。

還有網友說，看阿嬤把冷麵熱炒，讓他都想買來炒炒看了，「看起來炒的很好吃，害我也想買來炒炒看」、「炒的感覺更讚耶~」、「其實…我第一次看到這個也以為買回去要炒一炒」。

好市多

延伸閱讀

好市多浮誇泡麵 「湯內整隻秋刀魚」 網友：實在沒勇氣

平日晚上開車到好市多購物 進到停車場後景象讓他超驚訝

「大家都在拍打！」網曝好市多挑西瓜秘訣：聲音＋2大重點

好市多熱門美食「有塑膠味」！他勸「千萬別買」網友戰翻

相關新聞

好市多這款食物 被阿嬤隨手一炒神了！

一到夏天，民眾就喜歡吃一些生涼的食物，最近就有網友在好市多買了冷麵，本想趁天氣熱吃一點清爽的食物，才剛放到桌上拍張照，下一秒就被不知情的阿嬤拿去炒了，不過網友表示炒過的冷麵意外好吃，引起一陣熱議。

好市多浮誇泡麵 「湯內整隻秋刀魚」 網友：實在沒勇氣

台灣泡麵種類豐富，也時常推出新口味，吸引泡麵愛好者躍躍欲試。日前有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款新的「秋刀魚泡麵」，內含一條完整的秋刀魚，讓網友超新奇，直言：「真的沒勇氣買。」

「大家都在拍打！」網曝好市多挑西瓜秘訣：聲音＋2大重點

炎炎夏日來襲，清爽可口的西瓜片、西瓜汁是熬過酷暑的不二選擇，讓西瓜成為知名美式賣場好市多的熱門商品。儘管購買時民眾都會嚴加挑選，還是時常能看見有人在臉書社團中抱怨，自己在好市多買到的西瓜「不甜也不沙」，對此相當失望。不過，近日就有民眾，大方分享挑選西瓜的秘訣，並指出瓜果類水果購買的2大重點，引起一陣熱議。

加價購好划算？他買牙膏見「驚人包裝」傻眼：失落感超重！

現在有不少店家會以「加價購」促銷商品，在結帳前詢問客人是否要加購，吸引撿便宜客人購買。不過有網友在PTT上抱怨自己花了99元加購3條牙膏，結果打開後發現是「一大兩迷你」，傻眼表示：「這失落感也太重，是我太大驚小怪了嗎？」

好市多熱門美食「有塑膠味」！他勸「千萬別買」網友戰翻

不少人在面對自己不熟悉的商品時，都會在網路上搜尋網友對它的評價，也會加入臉書社團來追蹤購買經驗。近期在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》中，有網友貼出自己到Costco買到的黃金泡菜，並用十個字表示「千萬別買，真的有夠難吃」，引來網友熱議，結果評價超兩極，讓沒買過的網友超苦惱。

好市多70吋4K電視下殺「2萬有找」 網暴動：手刀購入

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出價格優惠的商品，吸引不少人爭相搶購，近日有網友發現，知名品牌70吋4K電視打折後價格「2萬有找」，還享有3年保固，照片在網上曝光，立刻掀起熱議。

平日晚上開車到好市多購物 進到停車場後景象讓他超驚訝

知名美式大賣場好市多去年（2019）開始實施停車要收費制度，中和店、汐止店紛紛跟進，而這項措施大大解決了民眾占用停車位的亂象，其他消費者得知後大力讚賞，認為停車方便多了，購物結帳也快速許多。一名網友開車進到高雄一間好市多，發現停車場裡頭空蕩蕩的，讓他開心的大讚賣場這項收費措施做得好。

好市多一肉乾被罵爆「連狗都不吃」 內行曝正確吃法

美式賣場好市多（Costco）販賣許多獨家美食，往往都吸引許多人前往購買，不過日前卻有網友分享一款「和牛肉乾」讓他直呼超難吃，口感死鹹又超硬，引來許多網友表示贊同，甚至有人曾把該肉乾拿給狗吃，結果連狗都不吃。不過也有網友透露正確的美味吃法。

好市多浮誇新品「整隻雞腿泡麵」 網讚：圖文相符耶！

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出新商品，吸引不少消費者爭相搶購。近日有網友開箱這款「豪華泡麵」，該商品主打裡面有「整隻雞腿」，吃起來鮮嫩多汁且不柴，視覺上更是滿分，照片在網上曝光，引來網友驚呼「真的圖文有符」。

好市多推繽紛「彩繪陶瓷碗」一個不到40元 網：打破也不心疼

好市多經常推出高CP值的明星商品，造成搶購熱潮。網友po出10個色彩繽紛的彩繪陶瓷碗，平均一個不到40元，引起許多網友熱烈討論。

全聯好吃的甜點有哪些？ 網大推「這2款」：全家人都愛

全聯賣場應有盡有加上有許多便宜又優惠的產品，是許多家庭主婦和小資女最愛逛的超市之一。有網友認為在全聯吃過最好吃的甜點是布蕾派，於是想問問網友們是否有其他推薦的全聯甜點。

好市多水果蛋糕CP值爆表 她實現蛋糕夢幻吃法

美式賣場好市多（Costco）經常販賣高CP值好物，尤其是食物，常常能挖到好康。繼之前爆紅的草莓千層蛋糕，近日又有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享一款CP值爆表的綜合水果蛋糕，照片中可見，大約10吋的蛋糕上豪氣鋪滿一層水果，價格卻只要499！讓原PO不心疼直接「拿湯匙挖」，實現蛋糕的夢幻吃法。

熱門新聞

嘉義人見「1122車牌」自動禮讓？ 網曝玄機：大哥級的座駕

台灣國民小吃哪道最盤？ 網友頻指「2美食」：貴又少

好市多浮誇泡麵 「湯內整隻秋刀魚」 網友：實在沒勇氣

早餐店上百間怎麼選？ 網曝「一款飲料」是指標

他誤看一顆西瓜6元慘被老闆「轟走」 網：這手法好幾年了

梅雨狂下還叫外送過分嗎？ 網友曝一點：不叫更慘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。