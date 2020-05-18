好市多這款食物 被阿嬤隨手一炒神了！

一到夏天，民眾就喜歡吃一些生涼的食物，最近就有網友在好市多買了冷麵，本想趁天氣熱吃一點清爽的食物，才剛放到桌上拍張照，下一秒就被不知情的阿嬤拿去炒了，不過網友表示炒過的冷麵意外好吃，引起一陣熱議。

該名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上發文說到，最近天氣熱，買了好市多的辣味鮮蝦雞絲冷麵，剛放到桌上拍張照，下一秒就被阿嬤拿去炒，剛剛拍的照片也成為冷麵的最後一張照片，不過炒過的冷麵也別有一番風味，意外的好吃。

許多網友看到都紛紛表示心有戚戚焉，表示阿嬤果然是萬能的，「阿嬤炒過的看起來美味很多」、「可愛的阿嬤總是把涼麵拿去炒，冷盤拿去加熱，涼拌菜也是加熱，然後破褲造型的褲子拿去補」、「阿嬤用腳喇喇欸都超好吃」、「想說乖孫買好一盒方便備好料的可以直接炒」。

還有網友說，看阿嬤把冷麵熱炒，讓他都想買來炒炒看了，「看起來炒的很好吃，害我也想買來炒炒看」、「炒的感覺更讚耶~」、「其實…我第一次看到這個也以為買回去要炒一炒」。