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「大家都在拍打！」網曝好市多挑西瓜秘訣：聲音＋2大重點

聯合新聞網 / 綜合報導
盛夏酷暑中，西瓜成為賣場中的熱門商品。圖/Facebook
盛夏酷暑中，西瓜成為賣場中的熱門商品。圖/Facebook

炎炎夏日來襲，清爽可口的西瓜片、西瓜汁是熬過酷暑的不二選擇，讓西瓜成為知名美式賣場好市多的熱門商品。儘管購買時民眾都會嚴加挑選，還是時常能看見有人在臉書社團中抱怨，自己在好市多買到的西瓜「不甜也不沙」，對此相當失望。不過，近日就有民眾，大方分享挑選西瓜的秘訣，並指出瓜果類水果購買的2大重點，引起一陣熱議。

該名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上發文說到，好市多內湖店盛況空前，「拍西瓜的聲音此起彼伏，看買的人手傷，西瓜無辜內傷」。他逗趣地形容大批民眾在賣場中選購西瓜的情況之餘，亦分享自己過往挑選瓜果的經驗，認為瓜果其實是看天吃飯，「品種」及「批次」才是重點。

他也提及，「第一批採收是極品，另外瓜果採收前一周的雨水是剋星」，若是怕西瓜有水傷，可透過拍打、聽聲音的方式辨別。原Po也指出，一般來說挑選瓜果，「西瓜、哈密瓜......網紋愈深愈密愈好，而朝地那面則要泛黃！」

對此，許多網友也分享了自己「挑瓜」的私藏撇步，「我都挑蒂頭綠綠，剛拔下來沒多久的，都有甜」、「我挑西瓜的方式是綠頭（蒂頭要綠的不要乾乾黑黑的）、小屁屁（瓜尾的小洞要小才會甜，洞太大會水水的）」、「拍起來的聲音、沉沉的就是過熟、拍起來清脆有彈性的品質較好」、「要聽起來像鼓聲，那這顆就成熟了」。

有網友則表示，自己其實分辨不出來西瓜的聲音，只是「看到大家都在拍」就跟風，讓不少人笑稱「西瓜都內傷了吧！」

好市多

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