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加價購好划算？他買牙膏見「驚人包裝」傻眼：失落感超重！

聯合新聞網 / 綜合報導
網友打開加價購買來的3條牙膏，才發現1大2迷你的包裝。 圖／翻攝自PTT
網友打開加價購買來的3條牙膏，才發現1大2迷你的包裝。 圖／翻攝自PTT

現在有不少店家會以「加價購」促銷商品，在結帳前詢問客人是否要加購，吸引撿便宜客人購買。不過有網友在PTT上抱怨自己花了99元加購3條牙膏，結果打開後發現是「一大兩迷你」，傻眼表示：「這失落感也太重，是我太大驚小怪了嗎？」

原PO表示自己在結帳時，店員好心詢問是否需要牙膏，推薦「3條牙膏99元很划算」，由於他不清楚牙膏價格，覺得應該算便宜就買了，結果回家打開才發現是一條160克的大條牙膏，加上兩條只有20克的小牙膏，讓他十分錯愕。

照片可見3條牙膏包裝在一起，若沒仔細研究，看起來就像一盒有3條大牙膏，但其實紙盒上已清楚註明容量。3條牙膏擺在一起的巨大落差笑翻不少網友，「笑到哭」、「店員一定有偷笑」、「這盒子厲害」；但也有人認為是原PO沒有看清楚，「包裝上面有跟你寫20克你不看怪我囉」、「被騙過+1，只怪自己沒看清楚」。

然而有人則覺得這個包裝實在母湯，有惡意欺騙消費者之嫌，也引起該牌愛用者反駁表示大條牙膏就不只99元了，「雖有註明，但這包裝你說沒特意騙人，我是不信」、「包裝做成這樣還是超刻意誤導的吧」、「常買這牌就知道不可能三大條99」、「我都用這牌，這價錢我覺得可以」、「一條大的就不只99了」。還有些網友認為這個行銷手法十分高明，讓人PO在網路上討論，達成間接宣傳。

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